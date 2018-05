Coreia do Sul bate Honduras em amistoso preparatório para a Copa do Mundo

A Coreia do Sul recebeu Honduras nesta segunda-feira, em Daegu, e venceu por 2 a 0, em confronto amistoso. O duelo serviu de preparação para o time asiático visando a Copa do Mundo deste ano, na Rússia.

Os sul-coreanos estão no Grupo F do Mundial, ao lado de Alemanha, México e Suécia, adversária da estreia no dia 18 de junho, em Nijni Novgorod. Já a equipe de Honduras ficou próxima de ir à Copa, mas caiu na repescagem diante da Austrália.

Mesmo assim, nesta segunda, o time da América Central endureceu o confronto e conseguiu segurar o 0 a 0 no primeiro tempo. Principal jogador da Coreia do Sul na atualidade, Heung-Min Son, do Tottenham, abriu o placar em belo chute de fora da área, aos 15 minutos. Pouco depois, Seon-Min Moon recebeu na área, cortou a marcação e finalizou para a rede.

O resultado foi bom sinal para o técnico Shin Tae-yong, que perdeu o defensor Kim Min-jae e os meio-campistas Yeom Ki-hun Kwon Chang-hoon este mês por lesão. Antes da estreia no Mundial, a Coreia do Sul ainda realiza mais três amistosos: contra Bósnia, em Jeonju, Bolívia, em Innsbruck, na Áustria, e Senegal, em Grödig, também no país europeu.