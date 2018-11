Copa Mag Sac tem semana marcada por semifinais

Após a definição dos últimos classificados, as semifinais da Copa Mag Sac vão acontecer nesta terça-feira (20), na categoria Intermediária, e também nesta quinta (22), na classe Sênior. O campeonato acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

Na Intermediária, Spazio Beach A e Spazio Beach B/Brajeon passaram pela repescagem na semana passada e ficaram com as duas vagas restantes. Na briga pela sobrevivência, o Spazio Beach A venceu o Pet Shop Padovani/Toco Representações por 3 a 2, enquanto o Spazio Beach B/Bar do Brajeon derrotou o Rio Branco por 4 a 1. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesta terça, o Spazio Beach B/Bar do Brajeon terá pela frente o invicto Supermercado Salto Grande, time de melhor campanha na primeira fase, com oito vitórias e dois empates. O adversário do Spazio Beach A será o Posto 7.

Na Sênior, os últimos semifinalistas são AgroPet Mundo Animal, que bateu o Max Imóveis/Casa do Construtor na repescagem, por 3 a 1; e o Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais, que goleou o Etiquetas Americana/LF9 Eventos por 5 a 0.

Nas semifinais, o AgroPet Mundo Animal enfrentará o Auto Elétrica Brasil/Coco Verde, e o Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais vai encarar o Z Sport/Toco Representações.

COPA MAG SAC

Semifinais da categoria Intermediária

Terça (20/11)

19h15 Supermercado Salto Grande x Spazio Beach B/Bar do Brajeon

20h30 Posto 7 x Spazio Beach A

Semifinais da categoria Sênior

Quinta (22/11)

19h15 Auto Elétrica Brasil/Coco Verde x AgroPet Mundo Animal

20h30 Z Sport/Toco Representações x Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais