Copa Mag Sac tem novo líder na categoria Jovens

Com duas vitórias em dois dias, o L&L Express/Bar do Rio Branco assumiu a liderança da Copa Mag Sac, na categoria Jovens. Neste fim de semana, houve a disputa da quinta e da segunda rodada, que tinha sido adiada por conta das chuvas. O campeonato acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

No sábado, pela quinta rodada, o L&L Express/Bar do Rio Branco bateu o Betel Comida Caseira por 3 a 2. No entanto, o resultado não foi suficiente para que a equipe saísse do segundo lugar, porque o então líder, Alumaquinas/Pakmatic, também venceu no dia. O time goleou o Shopping Via Direta/Tapeçaria Americana por 7 a 0. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A mudança de posições ocorreu no domingo, quando o L&L Express/Bar do Rio Branco derrotou o Jr. Duarte Imobiliária por 4 a 1, enquanto o Alumaquinas/Pakmatic perdeu para o Max Imóveis/Luchini por 2 a 1. Com isso, o L&L Express/Bar do Rio Branco chegou a 13 pontos, um a mais que o Alumaquinas/Pakmatic.

Nesta quinta serão disputadas as partidas da categoria Sênior, que tem duas equipes no topo da classificação: o Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais e o Z Sport/Toco Representações.

O Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais jogará às 19h15, contra o time do Escritório Lex. Às 20h30, o Z Sport/Toco Representações enfrentará o Amantex/Tecidos Tardivel.

COPA MAG SAC

2ª rodada da categoria Jovens

L&L Express/Bar do Rio Branco 4 x 1 Jr. Duarte Imobiliária

Viel Seguros/Trevilub 3 x 5 Shopping Via Direta/Tapeçaria Americana

Betel Comida Caseira 2 x 7 Viação Lima & Silva/DM Treinamento Funcional

Max Imóveis/Luchini 2 x 1 Alumaquinas/Pakmatic

5ª rodada da categoria Jovens

Betel Comida Caseira 2 x 3 L&L Express/Bar do Rio Branco

Shopping Via Direta/Tapeçaria Americana 0 x 7 Alumaquinas/Pakmatic

Max Imóveis/Luchini 4 x 3 Viel Seguros/Trevilub

Jr. Duarte Imobiliária 2 x 2 Viação Lima & Silva/DM Treinamento Funcional

7ª rodada da categoria Sênior

SÁBADO (30/08)

19h15: Auto Elétrica Brasil/Coco Verde x AgroPet Mundo Animal

19h15: Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais x Escritório Lex

19h15: Patrimonium Confecções/Posto 7 x Max Imóveis/Casa do Construtor

20h30: Z Sport/Toco Representações x Amantex/Tecidos Tardivel

20h30: Microgestão Sistemas/Bambolê Uniformes x Etiquetas Americana/LF9 Eventos