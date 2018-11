Copa Mag Sac entra na última rodada com situação já definida

A Sede Náutica do Rio Branco vai promover, nesta terça-feira (6), a décima e última rodada da primeira fase da Copa Mag Sac, na categoria Intermediária. As duas vagas diretas para as semifinais, no entanto, já estão fechadas.

Os classificados são Supermercado Salto Grande, que lidera a competição com 23 pontos, e Posto 7, segundo colocado com 19. Conforme a tabela divulgada pelo clube, os dois primeiros avançam diretamente para as semifinais.

A terceira posição pertence ao Spazio Beach A, com 15 pontos. Como cada vitória vale três pontos e falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase, Supermercado Salto Grande e Posto 7 já se garantiram na próxima fase.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Resta definir apenas os confrontos da repescagem, que será disputada pelos outros quatro times participantes no próximo dia 13. O terceiro colocado enfrentará o sexto, que hoje é o Pet Shop Padovani/Toco Representações, com quatro pontos.

A outra partida reunirá quarto e o quinto. A quarta posição, pelo menos por enquanto, está ocupada pelo Spazio Beach B/Bar do Brajeon, com 12 pontos. Quinto colocado, o Rio Branco tem seis. Os vencedores completam o quadro das semifinais, que estão marcadas para o dia 20. A final vai acontecer no dia 27.

COPA MAG SAC

10ª rodada da categoria Intermediária

Terça (06/11)

19h15 Supermercado Salto Grande x Pet Shop Padovani/Toco Representações

19h15 Spazio Beach A x Posto Sete

20h30 Rio Branco x Spazio Beach B/Bar do Brajeon

17ª rodada da categoria Sênior

Segunda (05/11)

Patrimonium Confecções/Posto Sete 1 x 3 Etiquetas Americana/LF9 Eventos

Amantex Confecções/Tardivel Tecidos 6 x 0 AgroPet Mundo Animal

Escritório Lex 2 x 0 Microgestão Sistemas/Bambolê Uniformes

Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações 1 x 1 Auto Elétrica Brasil/Coco Verde

Z Sport/Toco Representações 1 x 3 Max Imóveis/Casa do Construtor