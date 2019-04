Copa Jocle começa com quatro partidas neste domingo

A temporada do futebol amador de Americana começa mais cedo neste ano. O Campeonato Americanense da primeira divisão, a Copa Jocle, tem o pontapé inicial marcado para a manhã deste domingo, nos campos do Jardim Guanabara e São Vito. Na temporada passada, a competição foi realizada no segundo semestre, mas ganhou novo calendário para 2019.

Doze times estarão em ação na corrida pelo título, defendido pelo tetracampeão Guanabara, atual detentor da taça. Eles foram divididos em dois grupos com seis integrantes cada. Os quatro primeiros colocados se classificam para a segunda fase, onde os oito times formarão duas novas chaves. Com duelos de grupo contra grupo, os quatro melhores qualificados avançam às semifinais. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

O Grupo A é ocupado por Guanabara, Vila Nova, Pernambuco, Descubra, São Roque e Unidos da Mathiensen. No B, estão Unidos da Morada, São Vito, América II, Parque Novo Mundo, Jardim América e Cantareira.

Inicialmente, seriam duas chaves de sete equipes, mas houve a desistência de Parque Gramado e Bela Vista. De acordo com a direção da LAF (Liga Americanense de Futebol), que organiza o torneio com apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Americana, ambos foram rebaixados à segunda divisão.

Dessa forma, não haverá rebaixamento entre os 12 participantes confirmados na Copa Jocle. Quatro times subirão da divisão de acesso neste ano para que sejam 16 concorrentes na divisão de elite em 2020.

Rodada

No campo do Jardim Guanabara, está programada rodada dupla com os duelos entre Jardim América e América II, às 8 horas, e Guanabara e Descubra, às 10 horas. No São Vito, duelam Pernambuco e São Roque (8h), além de São Vito e Unidos da Morada (10h). Folgam neste domingo Cantareira, Unidos da Mathiensen, Vila Nova e Parque Novo Mundo.

COPA JOCLE 2019 – 1ª RODADA – 07/04 (domingo)

Jardim Guanabara

8h – Jardim América x América II

10h – Guanabara x Descubra

São Vito

8h – Pernambuco x São Roque

10h – São Vito x Unidos da Morada