Copa do Mundo chega à metade com seis seleções classificadas e oito eliminadas

Com o término da segunda rodada da fase de grupos, a Copa do Mundo teve disputadas 32 das 64 partidas programadas. Algumas seleções já garantiram classificação para as oitavas de final e outras sabem que vão se despedir na próxima rodada. São seis as equipes que já carimbaram a vaga para a próxima fase: Rússia, Uruguai, França, Croácia, Bélgica e Inglaterra. E outras oito não têm mais chances de seguir adiante: Egito, Arábia Saudita, Marrocos, Peru, Costa Rica, Tunísia, Panamá e Polônia.

Há também duas chaves em que as quatro seleções têm chances de ir às oitavas, casos de Grupo D (Croácia – já classificada -, Nigéria, Islândia e Argentina) e Grupo F (México, Alemanha, Suécia e Coreia do Sul). Vale lembrar que a terceira rodada será realizada com os dois jogos do grupo ocorrendo simultaneamente. Veja a situação de cada um dos grupos e os horários das partidas.

GRUPO A – Segunda-feira, às 11h

Uruguai e Rússia se enfrentam para definir o primeiro e segundo lugar. Os russos têm a vantagem do empate. Já Arábia Saudita e Egito se despedem em busca dos primeiros pontos.

GRUPO B – Segunda-feira, às 15h

Espanha e Portugal dividem a liderança, com quatro pontos, mas o Irã está na cola, com um ponto a menos e corre por fora. Os espanhóis enfrentarão o Marrocos, já eliminados, enquanto portugueses e iranianos fazem um confronto em que o vencedor está vivo na competição. Um empate classifica ambos se a Espanha perder por dois ou mais gols de diferença para os marroquinos.

GRUPO C – Terça-feira, às 11h

A classificada França, com seis pontos, enfrenta a segunda colocada Dinamarca, que soma quatro. Já Austrália, com um, enfrenta o eliminado Peru, sem pontos, e precisa da vitória e torcer contra os dinamarqueses para sonhar com a vaga.

GRUPO D – Terça-feira, às 15h

A Croácia é a única tranquila no grupo, pois já está classificada, com seis pontos e enfrenta a Islândia, que tem um. Ao mesmo tempo em que Nigéria, com três, e Argentina, somente um ponto, fazem um confronto direto pela segunda vaga. Provavelmente, o classificado às oitavas sairá deste jogo, já que os islandeses precisarão derrotar os croatas e torcer por uma combinação de resultados para avançar.

GRUPO E – Quarta-feira, às 15h

A seleção brasileira é líder do grupo, com quatro pontos, mas precisa pelo menos de um empate diante da Sérvia, que tem três, para se classificar sem depender do confronto entre a Suíça, que soma quatro também mas perde do Brasil no saldo de gols, e a já eliminada Costa Rica, que teve duas derrotas.

GRUPO F – Quarta-feira, às 11h

Com as quatro seleções tendo chances de classificação, existem diversas combinações possíveis no grupo. A Alemanha, com três pontos, enfrenta a Coreia do Sul, que tem zero, e precisa vencer para ter mais chances de se classificar. Enquanto México, com seis, e Suécia, com três, fazem um confronto em que provavelmente o derrotado estará fora da Copa.

GRUPO G – Quinta-feira, às 15h

Inglaterra e Bélgica fazem um confronto que tem tudo para ser um dos melhores desta Copa do Mundo. Ambos possuem seis pontos e disputarão a liderança do grupo. Já Panamá e Tunísia, com zero, tentam dar um adeus digno ao torneio.

GRUPO H – Quinta-feira, às 11h

A Polônia é a decepção do grupo e já chega na terceira rodada sem chance de classificação. Os eliminados poloneses vão enfrentar o Japão, enquanto Senegal e Colômbia fazem um confronto direto em que o vencedor se garante nas oitavas.