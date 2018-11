Copa da Liga Inglesa terá clássico Arsenal x Tottenham nas quartas de final

O sorteio das quartas de final da Copa da Liga Inglesa determinou que Arsenal e Tottenham se enfrentarão em um clássico londrino. Os dois times avançaram no torneio com vitórias conquistadas na última quarta-feira e medirão forças no Emirates Stadium para definir um dos classificados às semifinais da competição.

O time comandado por Unai Emery foi ao estágio seguinte ao superar o Blackpool por 2 a 1, em casa, enquanto o Tottenham passou pelo West Ham por 3 a 1, atuando como visitante em outra partida realizada em Londres.

Também em confrontos disputados na quarta-feira, o Chelsea e o Middlesbrough também asseguraram classificação às quartas de final. O primeiro destes clubes derrotou o Derby County por 3 a 2, em casa, enquanto o segundo venceu o Crystal Palace por 1 a 0, longe de seus domínios.

E o sorteio dos duelos da próxima fase determinou que o próximo rival do Chelsea será o Bournemouth, novamente no estádio Stamford Bridge, em Londres. Já o adversário seguinte do Middlesbrough será o Burton Albion, também atuando em casa.

O último duelo das quartas de final será entre o ganhador da partida entre Manchester City e Fulham, que será nesta quinta-feira, às 16h45 (de Brasília), em Manchester, e o vencedor do duelo entre Leicester e Southampton. Esse embate estava agendado inicialmente para ocorrer na última terça-feira, mas foi adiado por causa da morte do presidente do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, no sábado, quando foi vítima de um trágico acidente de helicóptero.

Todos os jogos das quartas de final serão disputados na semana que começa no dia 17 de dezembro, informou o site oficial da Copa da Liga Inglesa, que ainda vai confirmar as datas exatas destas partidas.