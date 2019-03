Copa América terá 3 árbitros e 3 assistentes do Brasil

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira a lista dos 46 árbitros e assistentes que vão atuar na Copa América, que será disputada neste ano no Brasil, entre 14 de junho a 7 de julho. E a competição contará com três juízes e três auxiliares do País.

Os árbitros da casa serão Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Anderson Daronco, todos membros dos quadros da Fifa. Claus, representante da Federação Paulista de Futebol, foi eleito o melhor juiz do Brasileirão do ano passado. O assistente Kleber Lúcio Gil também foi premiado na ocasião e, nesta quinta, foi incluído na lista da Copa América.

Os outros dois auxiliares brasileiros na competição será Rodrigo Correa e Marcelo Van Gasse, acostumado a atuar em grandes eventos, caso da Copa do Mundo da Rússia, no ano passado, e o Mundial de Clubes da Fifa de 2017.

Wilton Sampaio, que atuará como juiz, também tem experiência internacional. Na Copa da Rússia, trabalhou nas equipes da arbitragem de vídeo (VAR), fora do campo.

Somente o Brasil, a Argentina e a Colômbia vão fornecer três árbitros e três assistentes para esta Copa América. Um dos destaques desta lista é o argentino Néstor Pitana, responsável por comandar a final da Copa da Rússia, entre a França e a Croácia.

A competição sul-americana entre países será disputada em cinco cidades do Brasil, no meio do ano: Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.