Convocados pelo Paraguai, Romero e Derlis González desfalcam Corinthians e Santos

O técnico Juan Carlos Osorio anunciou nesta segunda-feira a lista de 24 convocados para representar o Paraguai no amistoso diante da África do Sul, no próximo dia 20, na cidade de Durban. Os destaques da lista ficaram por conta dos atacante Derlis González, do Santos, e Ángel Romero, do Corinthians.

A princípio, estes jogadores desfalcarão suas equipes em duas rodadas do Campeonato Brasileiro. González será ausência para o Santos nas partidas contra o América-MG, domingo, no Independência, e o Botafogo, três dias mais tarde, em casa. Já Romero perderá os jogos do Corinthians diante do Vasco, sábado, em São Paulo, e do Atlético-PR, dia 21, na Arena da Baixada.

Desta vez, Osorio deixou de fora da lista o atacante Sergio Díaz, também do Corinthians, assim como o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, que voltou recentemente de grave lesão. Gustavo Gómez, do Palmeiras, não foi lembrado para a zaga, que tem o ex-corintiano Balbuena como seu principal nome.

A partida diante da África do Sul marcará a estreia de Osorio na seleção paraguaia. O ex-são-paulino, que comandou o México na última Copa do Mundo, teve até agora apenas um período de treinos à frente da seleção, na última data Fifa.

Confira a convocação da seleção paraguaia:

Goleiros: Antony Silva (Cerro Porteño), Alfredo Aguilar (Olimpia) e Santiago Rojas (Nacional-PAR).

Defensores: Fabián Balbuena (West Ham), Junior Alonso (Celta de Vigo), Bruno Valdez (América-MEX), Lorenzo Melgarejo (Spartak Moscou), Juan Patiño (Olimpia), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño), Omar Alderete (Huracán-ARG) e Juan Escobar (Cerro Porteño).

Meio-campistas: Richard Ortiz (Olimpia), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Cecilio Domínguez (América-MEX), Miguel Almirón (Atlanta United), Celso Ortiz (Monterrey-MEX), Alejandro Romero Gamarra (New York Red Bulls), Cristhian Paredes (Portland Timbers), Héctor Villalba (Atlanta United) e Blas Cáceres (General Díaz-PAR).

Atacantes: Ángel Romero (Corinthians), Derlis González (Santos), Tonny Sanabria (Betis) e Federico Santander (Bologna).