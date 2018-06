Contra tabus, São Paulo enfrenta o Atlético-PR pelo Brasileirão

A derrota no clássico para o Palmeiras e o empate sem gols contra o Internacional dão um gás a mais para o São Paulo jogar neste sábado em Curitiba diante do Atlético Paranaense, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Retomar o caminho das vitórias é o principal objetivo do time do técnico uruguaio Diego Aguirre, que tentará dar ao clube tricolor a sua primeira vitória na Arena da Baixada, onde até agora acumula 13 derrotas e cinco empates.

Além de nunca ter ganhou na Arena da Baixada, o São Paulo tenta acabar com o jejum de vitórias sobre o Atlético Paranaense em Curitiba, que já dura 26 anos. A última vitória tricolor como visitantes diante dos rubro-negros foi em 1982 – 3 a 1 no estádio Couto Pereira, do rival Coritiba. Antes disso, também venceu no mesmo local por 2 a 0, em 1970.

É a chance também de o São Paulo dar o troco no rival paranaense, algoz da eliminação do time tricolor na quarta fase da Copa do Brasil deste ano, depois do 2 a 1 a favor dos rubro-negros em Curitiba e do empate por 2 a 2 no estádio do Morumbi.

“Não podemos deixar de fazer o nosso jogo”, analisou Nenê, de volta ao time após cumprir suspensão. “Em casa, eles têm muita confiança, então temos de entrar concentrados porque em um minuto eles podem aproveitar. Vamos focados para não deixar o Atlético controlar as ações da partida”, avisou.

Diego Aguirre terá quatro “reforços” para a partida no Paraná. Além de Nenê, também volta de suspensão o zagueiro Bruno Alves e retornam recuperados de lesão o volante Hudson e o atacante Morato. Os desfalques do time foram apontados como cruciais para a má atuação diante dos gaúchos na última terça-feira.