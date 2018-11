Contra o Vasco, interino e jogadores do São Paulo miram G4

Os três últimos jogos do São Paulo em 2018, a começar pelo confronto desta quinta-feira, contra o Vasco, às 20h, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, representam uma oportunidade importante não só para o técnico interino André Jardine mostrar que pode ser efetivado para o ano que vem como também para diversos jogadores que vinham sendo pouco utilizados por Diego Aguirre provarem ser capazes de ainda renderem no elenco.

Um exemplo claro é o do zagueiro Rodrigo Caio. Titular absoluto da equipe nas últimas temporadas, o jogador chegou a ser cotado para uma das vagas da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Uma lesão no pé esquerdo logo no início do Brasileirão, porém, não só encerrou o sonho dele de ir à Rússia como abriu espaço para a concorrência. Arboleda, Anderson Martins e Bruno Alves deram conta do recado e, mesmo após a recuperação do titular, tinham a preferência de Aguirre. Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

Agora, sem o uruguaio no cargo e diante de problemas para o jogo contra o Vasco – Bruno Alves está suspenso e Anderson Martins teve amidalite durante a semana -, o antigo dono da posição deve aparecer entre os 11 iniciais. Rodrigo Caio participou de apenas 22 jogos em todo o ano.

Outros dois jogadores voltaram a ganhar espaço. O meia Shaylon chegou a ficar dez rodadas sem ser utilizado por Aguirre. Jogou apenas 21 vezes em 2018. Desde que Jardine assumiu, há duas rodadas, participou dos dois confrontos: entrou no decorrer do empate com o Grêmio e foi titular na vitória sobre o Cruzeiro.

O atacante Brenner, tido como uma das principais revelações da base tricolor, vive momento parecido. Também esteve presente em apenas 21 partidas na temporada, sendo a maioria sob comando de Dorival Júnior, e ficou 13 rodadas sem ser opção a Aguirre, que só voltou a escalá-lo em sua última apresentação no comando do São Paulo, contra o Corinthians – quando o garoto, inclusive, marcou o gol do empate em 1 a 1.

Nesta quinta-feira, por lesão, ele será desfalque, assim como Diego Souza, vetado devido a dores no joelho direito. O colombiano Tréllez vai substituir o artilheiro são-paulino na temporada, autor de 16 gols até aqui.

Após ocupar a liderança e sonhar com o título, o São Paulo ocupa a quinta colocação da tabela, com 62 pontos. Já está garantido na fase preliminar da Copa Libertadores de 2019. Mas quer mais: uma vaga no G4, que assegura lugar direto na fase de grupos. O Grêmio, quarto colocado, seu maior alvo, também tem 62 pontos, mas soma uma vitória a mais na classificação.