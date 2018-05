Contra o Vasco, Bahia mira recuperação no Brasileirão para deixar rebaixamento

O Bahia recebe o Vasco neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para se recuperar dos maus resultados em sequência no Campeonato Brasileiro. O confronto é valido pela sétima rodada e marca o reencontro entre as equipes após o time baiano vencer com facilidade o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Aquela atuação, aliás, serve de modelo para o time baiano, que tem apenas cinco pontos e integra a zona de rebaixamento. No Brasileirão, o Bahia vem de derrota sentida para o Palmeiras, por 3 a 0, e não vence desde a segunda rodada, quando derrotou o Santos por 1 a 0. O triunfo foi o único da equipe até aqui.

O técnico Guto Ferreira tem desfalques na missão de conduzir a equipe à reabilitação no torneio. O goleiro Douglas e o atacante Edigar Junio, que já desfalcaram a equipe contra o Blooming, pela Copa Sul-Americana, no meio de semana, continuam vetados pelo departamento médico e estão fora. O primeiro tem um edema na coxa e o segundo sofre com um desconforto no adutor. Sem Edigar, Junior Brumado é o centroavante titular.

O lateral-direito Léo também pode ser ausência e se juntar a Douglas e Edigar Junio. Ele sentiu dores na região posterior da coxa e está em tratamento. Exames dirão se o jogador poderá atuar, mas a tendência é de que não jogue. Élber levou uma pancada na partida contra o Blooming e também é dúvida.

Afinados em boa parte da goleada sobre o Blooming por 4 a 0, os meias Régis e Vinícius não devem jogar juntos novamente caso Élber tenha condições de jogo. O primeiro é quem perderia a vaga, pois Guto Ferreira entende que os dois disputam a mesma posição.