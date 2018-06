Contra o Paraná, Bahia busca vitória para se reerguer no Campeonato Brasileiro

Após a derrota para o Grêmio que culminou na demissão do técnico Guto Ferreira, o Bahia quer se reerguer no Campeonato Brasileiro. Um passo para isso é vencer o Paraná, adversário desta quinta-feira, às 20 horas, no estádio Durival Britto, em Curitiba, em duelo pela 10.ª rodada.

O confronto é contra um rival direto na luta contra o rebaixamento. No momento, o time baiano é o 18.º colocado com oito pontos, dois a mais que o próprio Paraná. A equipe de Salvador vem de duas derrotas seguidas e busca o primeiro triunfo fora de casa. Longe da Arena Fonte Nova, o Bahia não conseguiu nem empatar nos quatro jogos pelo Brasileirão e não marcou um gol sequer até aqui.

Quem tentará mudar esse retrospecto ruim longe de seu torcedor é o auxiliar fixo do clube, Claudio Prates, que comandará a equipe até que um novo treinador seja contratado. “Espero fazer o melhor trabalho possível para que possa ou continuar ou integrar cargo de maneira tranquila. Essa é a função do auxiliar fixo”, disse.

O interino terá problemas para escalar o ataque da equipe em Curitiba. Edigar Junior está lesionado, assim como seu substituto, Junior Brumado, que sofreu uma lesão muscular na derrota para o Grêmio.

Sem Edigar Junio e Brumado, Kayke é o principal candidato a jogar. O problema é que o jogador, que quase se transferiu para o Vasco, não agradou nas oportunidades que teve. Por isso, é possível que Claudio Prates escale um time mais leve, com quatro meias e sem jogador de referência. Se isso acontecer, Régis deve ser escalado.

Marco Antônio é outro que trata lesão no departamento médico e não pode atuar. Por outro lado, Claudio Prates tem reforços. No meio de campo, Élber e Gregore, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam ao time.