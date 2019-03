Contra o Ituano, garotos tentam pôr São Paulo na semifinal

Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

Considerado azarão nas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo só precisou de uma boa atuação para afastar a impressão ruim da torcida e chegar ao duelo desta quarta-feira contra o Ituano com boas chances de avançar. O time do Morumbi precisa somente de um empate para carimbar sua vaga à próxima fase e a tendência é que o técnico Vagner Mancini mantenha a base da equipe que venceu o rival por 2 a 1 no jogo de ida.

Isso implica as presenças de Igor Gomes, Liziero, Luan e Antony, todos formados nas categorias de base em Cotia. O primeiro foi o herói do confronto de ida ao marcar os dois gols do time e os outros tiveram bom desempenho – o atacante Antony talvez tenha tido uma atuação um pouco abaixo de seus companheiros.

“Um atleta de qualidade que possui uma personalidade forte tem muitas chances de chegar num grupo profissional e mostrar o que sabe. Isso aconteceu com vários jogadores que saíram de Cotia e agora com o Igor Gomes. Com poucos jogos como profissional, ele entrou num jogo decisivo como titular e conseguiu fazer dois gols”, afirmou Pedro Smania, coordenador das categorias de base do São Paulo em Cotia.

A chance apareceu para Igor Gomes por causa das lesões do titular Hernanes e do experiente Nenê, que atuam na mesma posição que ele. O garoto de 20 anos enfrentou o São Caetano, teve uma boa atuação, mas foi melhor ainda no duelo seguinte, contra o Ituano. Como Hernanes e Nenê não têm condições de jogo, ele será mantido e vai a campo motivado.

O dinamismo dos garotos formados em Cotia empurrou o time para frente e fez com que o Ituano, que vinha fazendo um bom Paulistão, tivesse dificuldade para atacar. Luan e Liziero no meio, como volantes, protegiam a zaga e também mostravam qualidade para iniciar as jogadas. Esses fatores foram importantes para o time sair em vantagem no duelo.

“Vamos corrigir algumas coisas para evoluir ainda mais. Foi bonito ver o time com intensidade, mobilidade e com os meninos leves e soltos na frente, e queremos que seja assim de novo. Encontramos um caminho para jogar, e que isso nos fortaleça nessa briga por uma vaga na semifinal”, comentou o zagueiro Bruno Alves.

No último trabalho antes da partida, o técnico Vagner Mancini fez uma atividade fechada e escondeu sua equipe. A tendência é que ele mantenha o time e talvez a única mudança seja a entrada de Everton no lugar de Everton Felipe. O volante Hudson, que foi bem no jogo de ida, será mantido na lateral-direita para tentar anular Martinelli.

ITUANO – Depois de perder a partida de ida, o Ituano entrará em campo nesta quarta pressionado, mas sem se intimidar com o rival. Para o volante Baralhas, o time tem obrigação de vencer a partida, mesmo enfrentando um dos grandes clubes do estado.

“Nossa obrigação é ir para cima deles e mostrar nosso potencial. Não podemos esperar o São Paulo vir para cima. Nós jogamos em casa agora e temos que mandar no jogo. Vamos ser mais intensos com nossa torcida apoiando”, disse o jogador. Apesar da derrota por 2 a 0, a tendência é que o técnico Vinícius Bergatin repita a escalação que entrou em campo no Morumbi.