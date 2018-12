Contra o Internacional, Paraná se despede dando a última chance a suas promessas

Rebaixado para a Série B de 2019 com seis rodadas de antecedência, o Paraná se despede neste domingo, às 17 horas, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O último jogo do clube na temporada vai ser contra o Internacional, no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 38.ª rodada. O jogo serve como uma última oportunidade para os jovens das categorias de base de mostrar o seu valor e garantir a continuidade no próximo ano.

O técnico Dado Cavalcanti, contratado na 30.ª rodada, também não conseguiu embalar o time e acumulou cinco derrotas – conseguiu apenas dois empates e uma vitória em oito jogos. “Espero que a gente faça um bom jogo. Gostaria muito de terminar o ano vencendo, mas o Inter tem as suas qualidades e as suas ambições. Mas queremos fazer um bom jogo, e o resultado será uma consequência”, comentou o treinador.

As duas baixas são os volantes Leandro Vilela e Alex Santana. O primeiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota por 2 a 1 contra o Botafogo, enquanto que o outro pertence ao Internacional e não pode atuar por força de contrato. Jhony e Jhonny Lucas devem ganhar uma oportunidade ao lado de Alesson, que completa o meio de campo.

Com apenas 22 pontos, o Paraná entra na última rodada já rebaixado. Só tenta se reorganizar para a próxima temporada.