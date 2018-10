Contra o Atlético-MG, Ceará aposta na torcida para se afastar do rebaixamento

No encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o Atlético-MG nesta segunda-feira, às 20 horas, apostando no apoio da torcida para se distanciar da zona de rebaixamento. Até a última sexta-feira, mais de dez mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada.

As vitórias de Sport e Chapecoense embolaram de vez a luta contra o rebaixamento. Primeiro da degola, o time catarinense tem os mesmos 34 pontos do Ceará, que é o 15º colocado devido ao saldo de gols (-6 contra -15). Um resultado por pelo menos três gols de diferença coloca os comandados na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Adversário do Ceará nesta segunda-feira, o Atlético-MG amarga um jejum de três jogos sem vitória e está com a vaga para a Libertadores de 2019 ameaçada. Mesmo assim, o técnico Lisca espera uma partida bastante complicada.

“Vamos ter muita dificuldade. É reta final da competição, são oito finais e os objetivos do Atlético-MG são diferentes dos nossos. Eles estão brigando por vaga na Libertadores, a pressão é grande, o Santos está se aproximando. Então será um confronto dificílimo”, prevê Lisca.

Apesar da vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, em Belo Horizonte, o treinador alvinegro vai realizar mudanças. Os laterais Samuel Xavier e Felipe Jonatan, o volante Edinho e o meia Juninho Quixadá retornam. Já Ricardinho cumpre suspensão automática.