Contra o América-MG, Flamengo desafia sina de mau visitante no Brasileirão

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o América-MG às 16 horas deste domingo, no Independência, em Belo Horizonte. Se ganhar a partida, a equipe carioca vai encerrar um jejum de vitórias fora de casa que dura desde 7 de junho.

Na ocasião, o Flamengo foi até o Mané Garrincha, em Brasília, enfrentar o Fluminense, que optou por mandar o jogo no Distrito Federal e perdeu por 2 a 0. Fora de casa, a equipe treinada por Maurício Barbieri não vence uma equipe de outro Estado desde a sétima rodada, quando bateu o Atlético Mineiro por 1 a 0, em 26 de maio, exatamente no Independência.

Dos 40 pontos ganhos pelo Flamengo na competição – dois a menos do que o São Paulo, que lidera o torneio -, apenas 12 foram conquistados fora de casa, em nove partidas. A última visita foi traumática: derrota por 3 a 0 no último domingo, para o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Outra dificuldade do Flamengo é a de substituir titulares. No revés contra o Atlético-PR, Diego Alves estava machucado, enquanto Réver e Diego foram poupados. Já Réver, Diego e Léo Duarte não participaram da derrota por 2 a 0 para o Grêmio há três semanas, em Porto Alegre.

Contra o América-MG, em razão do desgaste por disputar três competições simultâneas – Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores -, a tendência é de que alguns jogadores sejam preservados. Na quarta-feira, no Mineirão, a equipe carioca tentará reverter vantagem do Cruzeiro, na partida de volta pelas oitavas de final do torneio continental – no primeiro jogo, vitória por 2 a 0 do time mineiro.