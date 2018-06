Contra Islândia, Croácia busca feito alcançado só por Brasil, Itália e Argentina

No dia 1.º de dezembro do ano passado, quando foram sorteados os grupos e os confrontos da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia, ninguém imaginava que Croácia e Islândia, seleções de pouca expressão e sem tradição no torneio, disputariam uma partida que pode entrar para a história dos Mundiais. O jogo desta terça-feira, às 15 horas, na Arena Rostov, em Rostov, arremata a terceira rodada do Grupo D, um dos mais empolgantes da competição, em que um time já está classificado (Croácia) e os outros três ainda brigam para avançar de fase (Islândia, Nigéria e Argentina).

De um lado, os croatas querem entrar para o seleto grupo de equipes que venceram os três jogos da primeira fase sem tomar gols. Esse feito foi alcançado anteriormente apenas pelo Brasil, em 1986, Itália, em 1990, e Argentina, em 1998.

Mais dois fatores incentivam a Croácia para a partida. Um deles é sustentar a primeira colocação no grupo e escapar de possível confronto contra a França nas oitavas de final. Os europeus venceram a Nigéria (2 a 0) e a Argentina (3 a 0) e têm seis pontos.

O outro estímulo é despachar a Islândia, em uma espécie de revanche. Há um ano, as duas equipes se enfrentaram pelas Eliminatórias Europeias e os islandeses venceram por 1 a 0, com gol aos 45 minutos do segundo tempo. O resultado quebrou o bom momento dos croatas, que vinham bem na competição, mas ficaram abalados com o revés, oscilaram nos jogos seguintes e garantiriam a classificação à Copa da Rússia apenas na repescagem contra a Grécia.

“Agora é uma boa maneira de acertarmos as contas”, disse o técnico Zlatko Dalic. “Eles arruinaram nossas férias por causa daquele jogo. Queremos compensar aquela derrota agora”, completou o meia Milan Badelj.

Mas, apesar de todo o bojo histórico da partida, a Croácia deve entrar em campo sem seis titulares. O meia Brozovic cumpre suspensão automática pelo segundo cartão amarelo. Já o lateral-direito Vrsaljko, o zagueiro Corluka, o meia Rakitic e os atacantes Rebic e Mandzukic podem ser poupados porque estão pendurados. A estratégia visa manter o time sem desfalques na próxima fase.

Do outro lado do confronto, os islandeses visam se classificar à segunda fase logo no primeiro Mundial que disputam. Eles – que já encantaram o continente europeu com o desempenho na Eurocopa de 2016, ao apresentar um futebol vistoso e cair apenas nas quartas de final para a França – estão empenhados em mostrar ao mundo que são muito mais que um país gelado, de 335 mil habitantes, com características curiosas. “Se nós conseguirmos a vaga, será, provavelmente, o maior sucesso da história do futebol islandês”, contextualizou o técnico Heimir Hallgrímsson, dentista nas horas vagas.

Para fazer história, precisam vencer a Croácia e torcer por tropeço da Nigéria diante da Argentina. O empate entre os africanos e sul-americanos também será comemorado pelos islandeses, que possuem apenas um ponto – os nigerianos têm três e os argentinos, um.

Em busca da vitória, a Islândia terá apoio dos torcedores russos e praticamente jogarão “em casa” contra os croatas. Isso porque três de seus jogadores jogam pelo time de Rostov, local da partida: os zagueiros Sverrir Ingason e Ragnar Sigurdsson e o atacante Bjorn Sigurdarson.

Em um confronto que aparentemente seria despretensioso, Croácia e Islândia vão escrever definitivamente seus nomes na história das Copas.

FICHA TÉCNICA

ISLÂNDIA x CROÁCIA

ISLÂNDIA – Hannes Halldorsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdson e Hordur Magnusson; Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson, Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson e Birkir Bjarnason; Alfred Finnbogason. Técnico: Heimir Hallgrímsson.

CROÁCIA – Lovre Kalinic; Tin Jedvaj, Vedran Corluka, Domagoj Vida e Josip Pivaric; Milan Badelj, Mateo Kovacic e Filip Bradaric; Marko Pjaca, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

ÁRBITRO – Antonio Mateu (Fifa/Espanha).

HORÁRIO – 15 horas (de Brasília).

LOCAL – Arena Rostov, em Rostov (Rússia).