Contra a Chapecoense, Botafogo mira chance de ficar longe do rebaixamento

O técnico Zé Ricardo, do Botafogo, considera como uma grande decisão o confronto com a Chapecoense nesta quinta-feira, às 17 horas. Ele quer manter o embalo das duas vitórias consecutivas para continuar distante da zona de rebaixamento. Um resultado positivo em Chapecó pode significar a permanência antecipada na elite do Campeonato Brasileiro, ainda na 34ª rodada.

Com 41 pontos, o Botafogo cresceu de produção nos últimos dois jogos dentro do Engenhão. Venceu o Corinthians, por 1 a 0, e depois o Flamengo por 2 a 1. Mas agora precisa manter a regularidade também fora de casa. “Nós sabemos da importância deste jogo. Vamos tentar manter o mesmo ritmo, manter o foco e tentar fazer um grande jogo”, prometeu o técnico botafoguense.

Rodrigo Lindoso recebeu o terceiro cartão na vitória no clássico carioca, no último final de semana. O lateral-esquerdo Gilson foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha e também passa a ser desfalque. As duas baixas forçam o técnico Zé Ricardo a mexer no time titular.

Moisés, que vinha em baixa com a torcida e acabou amargando a reserva, ganha mais uma oportunidade na lateral-esquerda. No meio-campo, Dudu Cearense e Gustavo Bochecha brigam pela vaga de Lindoso. O volante Jean, além dos atacantes Kieza e Aguirre ainda se recuperam de lesão e seguem de fora.