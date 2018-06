Conmebol define Manaus como sede da Libertadores Feminina deste ano

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira os detalhes da disputa da Libertadores Feminina desta temporada. A Direção de Competições de Clubes da entidade decidiu, em reunião do conselho, realizada em Moscou, que a competição continental será disputada no Brasil, na cidade de Manaus.

Ao contrário do torneio masculino, a competição entre as mulheres é de “tiro curto” e disputada em apenas uma sede. Este ano, a capital do Amazonas vai receber a disputa, que será realizada entre os dias 4 e 18 de novembro. Os clubes participantes chegarão à cidade no dia 2 do mesmo mês.

Disputarão a Libertadores Feminina um clube de cada país afiliado à Conmebol (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), o Audax, atual campeão, ainda em parceria com o Corinthians, e um terceiro time brasileiro. Em nota, o Santos informou que jogará o torneio, assim como o Iranduba, justamente do Amazonas.

A Libertadores Feminina é disputada desde 2009. Em nove edições jogadas, foram sete títulos brasileiros: Santos, em 2009 e 2010, São José, em 2011, 2013 e 2014, e Audax/Corinthians, no ano passado, no Paraguai.