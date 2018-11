Gramado é aprovado para Boca x River neste domingo

Foto: Facebook / Reprodução

A Conmebol emitiu comunicado oficial para confirmar a realização neste domingo da partida entre Boca Juniors e River Plate, pelo confronto de ida da final da Copa Libertadores da América, a partir das 17 horas (de Brasília).

“A inspeção efetuada por oficiais da Conmebol determinou que o campo de jogo de La Bombonera está em condições de receber a disputa, que vai começar às 17h, pela partida de ida da final da Copa Libertadores de 2018”, disse nota publicada no Twitter oficial da entidade.

O duelo deveria ter acontecido neste sábado, às 18 horas, mas foi adiado porque a chuva que caiu em Buenos Aires, capital da Argentina, deixou o gramado do estádio de La Bombonera sem condição jogo, de acordo com os organizadores do torneio.

A primeira partida será realizada com mando do Boca Juniors, que teve campanha na primeira fase inferior à do River Plate. O duelo de volta vai acontecer no sábado do dia 24, no estádio Monumental de Nuñez, também em Buenos Aires.

Apesar da tradição da Libertadores ser de promover as finais em quartas-feiras, um dos motivos para a alteração das datas estabelecidas no calendário do torneio, que seriam 7 e 28, é que a cúpula do G20, reunião dos países industrializados e emergentes, vai acontecer em Buenos Aires no dia 30. De acordo com a polícia de Buenos Aires, seria impossível conciliar a logística de segurança de dois eventos desse porte tão perto um do outro.