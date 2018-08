Conmebol acata pedido do Santos e libera Sánchez para encarar o Independiente

Um novo capítulo do “caso Carlos Sánchez” aconteceu na tarde desta terça-feira, a poucas horas do confronto entre Santos e Independiente, no Pacaembu. Em outra reviravolta neste longo imbróglio, a Conmebol voltou atrás em uma de suas decisões e permitiu que o volante uruguaio entre em campo no confronto marcado para as 19h30, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

A entidade julgou o caso de Sánchez na tarde de segunda-feira, mas deu o veredicto somente na manhã desta terça. Nele, decretou o Independiente vencedor da partida de ida, em Avellaneda, pelo placar de 3 a 0 – apesar do empate por 0 a 0 em campo -, graças à escalação irregular do uruguaio no confronto. Além disso, definiu o volante como inelegível para o duelo de volta, nesta terça.

A decisão gerou revolta na diretoria santista, que imediatamente prometeu “ir a todas as instâncias” para buscar uma reversão da pena. Além disso, o clube criticou a manutenção da suspensão a Carlos Sánchez, por entender que se trataria de uma “punição dupla”.

Diante da posição santista, a Conmebol voltou atrás e decretou ao menos uma “vitória” ao clube brasileiro neste imbróglio. A cerca de três horas para o início do confronto, informou que acatou o recurso da diretoria alvinegra e tornou Sánchez apto a reforçar o time de Cuca contra o Independiente.

Esta, porém, foi a única concessão feita pela Conmebol. Apesar das reivindicações do Santos, a entidade também comunicou que “ratifica as restantes disposições da decisão do Tribunal de Disciplina na data de 28 de agosto do ano corrente”.

Graças ao desfecho do caso, o Santos terá tarefa extremamente complicada na noite desta terça-feira, no Pacaembu. Se o empate por 0 a 0 na terça passada lhe permitia garantir vaga nas quartas de final da Libertadores com uma vitória simples em casa, a derrota por 3 a 0 definida nos tribunais obriga a equipe a vencer por quatro gols de diferença para seguir no torneio.