Confirmado como titular, Fred vê Libertadores como ‘sonho de consumo’ no Cruzeiro

Uma das principais esperanças do Cruzeiro para a estreia na Libertadores, contra o Huracán nesta quinta-feira, na Argentina, o atacante Fred não escondeu o desejo de vencer o torneio. Mesmo aos 35 anos e já tendo diversas conquistas no currículo, o jogador nunca faturou o título da competição sul-americana, que se transformou em um “sonho de consumo”.

“A Libertadores é um sonho de consumo para mim. Disputei algumas, não consegui conquistar. Estou tendo a chance de conquistar com uma equipe que tem peso quando entra, que é respeitada pelos adversários, acostumada a disputar a competição”, declarou nesta quarta-feira.

Fred foi um dos poucos atletas confirmados por Mano Menezes como titular da partida desta quinta. O técnico fez mistério sobre a escalação, mas garantiu a presença do atacante, que ficou de fora das últimas duas partidas da equipe e vinha se preparando exclusivamente para encarar o Huracán.

“Estou muito bem, parei somente quatro dias para me condicionar, fez parte do planejamento do Mano para estar pronto para esse jogo. Estou 100%, graças a Deus, e muito confiante para a nossa estreia”, comentou.

Com dúvidas na defesa e no meio de campo, o Cruzeiro encerrou a preparação para o duelo nesta quarta. A equipe deve entrar em campo na quinta com: Fábio; Edilson, Leo, Murilo (Fabrício Bruno) e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rodriguinho e Rafinha (Marquinhos Gabriel); Fred.