Condenado por fraude no Rio Branco está foragido

O empresário Ricardo Giovani Sanches Dias, condenado por uma fraude contra o Rio Branco, é considerado foragido pela Justiça Federal desde fevereiro, quando transitou em julgado – fase de um processo em que não cabem mais recursos – a decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que o sentenciou a quatro anos e dois meses de prisão.

Segundo o mandado de prisão, expedido ainda em 2018, ele deve começar a cumprir a pena em regime semiaberto. O empresário pode ser detido por qualquer autoridade policial do País.

Segundo testemunhas do processo, ele desviou dinheiro do clube americanense depois de se oferecer para fazer um “favor” ao Rio Branco. Com contas contas bancárias bloqueadas, a agremiação recebeu o dinheiro pela venda do ex-zagueiro Tiago Vieira ao Atlético-PR através de um escritório de advocacia, que emitiu um cheque administrativo no valor de R$ 104 mil.

O então presidente, Oswaldo De Nadai, teria pedido ao empresário que obtivesse mais tempo junto ao INSS para quitar a dívida, que era de R$ 150 mil. Ricardo teria, então, oferecido um empréstimo no valor que faltava.

Ele levou as guias para São Paulo e, dias depois, as apresentou como se estivessem pagas. O débito, no entanto, permaneceu em aberto no sistema do órgão federal. Durante investigação da Polícia Federal, o banco onde os documentos teriam sido “pagos” confirmou a falsificação.

Ricardo foi considerado culpado pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público. A pena do primeiro delito (de dois anos de prisão), no entanto, foi declarada prescrita.