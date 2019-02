Comissão de Tite vai à Europa ver jogos de Vinicius Junior e Felipe Anderson

O atacante Vinicius Junior e o meia Felipe Anderson estão na mira de Tite para os próximos compromissos da seleção brasileira. Nesta quarta-feira, a CBF divulgou os jogos que serão acompanhados nos próximos dias por membros da sua comissão técnica e incluiu compromissos do Real Madrid, de Vinicius Junior, e do West Ham, de Felipe Anderson.

O preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian, e Matheus Bachi, auxiliar técnico e tecnológico da equipe, estarão na Europa para acompanhar de perto a condição física de jogadores que retornaram recentemente de lesões e também o nível técnico de potenciais convocáveis.

A relação de compromissos na Europa indica os jogadores que estão na mira de Tite para os amistosos de março da seleção. Os membros da comissão vão a um treino do Real Madrid e ao jogo contra o Girona do clube, que conta, além de Vinicius Junior, com Marcelo, que recentemente ficou afastado por lesão, além de Casemiro.

Também em Madri, eles também vão ver um treino e o jogo do Atlético, de Filipe Luís, contra a Juventus. O lateral-esquerdo esteve lesionado recentemente, assim como o meia-atacante Douglas Costa, que defende o time de Turim. Depois, Bachi e Mahseredjian vão à Inglaterra, onde acompanharão a jogos do Chelsea, do meia-atacante Willian, e do West Ham, de Felipe Anderson.

No Brasil, Tite e seus auxiliares também estarão em estádios para cinco jogos nos próximos dias. O treinador verá dois clássicos nesta semana: o Fla-Flu desta quinta-feira, no Maracanã, e o duelo de domingo entre Corinthians e São Paulo, em Itaquera.

A seleção brasileira fará dois amistosos em março, sendo que a República Checa será a adversária no dia 26, em Praga. O outro rival ainda vai ser oficializado pela CBF.

Confira a agenda da comissão técnica de Tite nos próximos dias:

Na Europa:

(Fábio Mahseredjian e Matheus Bachi)

16/02 – Treino do Real Madrid

17/02 – Real Madrid x Girona

19/02 – Treino do Atlético de Madrid

20/02 – Atlético de Madrid x Juventus

21/02 – Chelsea x Malmö

22/02 – West Ham x Fullham

No Brasil:

14/02 – Corinthians x Racing (Fernando Lázaro)

14/02 – Flamengo x Fluminense (Tite e Cleber Xavier)

17/02 – Final da Taça Guanabara (Cleber Xavier e Thomas Koerich)

17/02 – América x Cruzeiro (Fernando Lázaro)

17/02 – Corinthians x São Paulo (Tite e Edu Gaspar)