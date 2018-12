Com Walter no time, Jair indica Corinthians para enfrentar o Grêmio no domingo

O técnico Jair Ventura indicou nesta quinta-feira o Corinthians que deve enfrentar o Grêmio no domingo, às 17 horas, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador deverá manter ao menos uma dúvida até a véspera da partida.

Cássio não treinou no gramado por causa de uma tendinite no ombro direito – ficou na fisioterapia. Walter o substituiu e deverá estar em campo caso o capitão da equipe não se recupere a tempo. Novidade certa será a presença do volante Gabriel no lugar de Ralf, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A partida marcará a despedida de Danilo do Corinthians. O veterano de 39 anos, no entanto, deverá começar no banco de reservas. Nesta quinta, Jair manteve a formação do empate sem gols contra a Chapecoense, sem um centroavante fixo. Jadson, Pedrinho, Mateus Vital e Romero formaram o setor ofensivo.

Por causa do forte calor durante a atividade e também para evitar maior desgaste muscular, Jadson, Gabriel e Fagner deixaram o treino mais cedo. Entraram Pedro Henrique, Clayson e Douglas. Léo Santos foi deslocado para a lateral direita.

O Corinthians já está livre do rebaixamento no Brasileirão e o duelo com o Grêmio servirá apenas para confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. Se empatar ou perder, precisará torcer contra Ceará, Fluminense e Vasco.

O time de Jair Ventura ocupa a 12ª colocação, com 44 pontos. Na Sul-Americana, classificam-se do nono ao 13º colocado, posição ocupada atualmente pelo Ceará, com 43 pontos. Fluminense e Vasco estão em 14º e 15º lugares, com 42.

A tendência é que o Corinthians entre em campo no domingo com a seguinte formação: Walter; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel e Thiaguinho; Pedrinho, Romero, Jadson e Mateus Vital.