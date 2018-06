Com voltas de Damião e Iago, Inter faz treino fechado antes de duelo com Sport

O técnico Odair Hellmann fechou o treinamento do Internacional realizado nesta sexta-feira, no Beira-Rio, o último antes do confronto com o Sport, sábado, no mesmo estádio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador vai poder contar com as voltas do lateral-esquerdo Iago e do centroavante Leandro Damião, que cumpriram suspensões no último compromisso da equipe.

Apesar dos desfalques, o Internacional confirmou a boa fase e bateu o Vitória por 3 a 2 na última quarta-feira, no Barradão, em Salvador. Foi o quarto jogo seguido sem perder da equipe gaúcha, que vinha de um empate fora de casa com o Grêmio e duas vitórias seguidas, contra Chapecoense e Corinthians, em partidas disputadas no Beira-Rio.

Em quinto lugar na tabela de classificação, o Internacional soma 14 pontos, mesmo número de Corinthians e Fluminense, terceiro e quarto colocados, respectivamente, e Sport, o sexto. O duelo contra o clube pernambucano é, portanto, um confronto direito por posição no torneio.

Os candidatos a perderem posição para os retornos dos titulares são o atacante Rossi e o lateral-esquerdo Uendel. Damião volta ao time após gol marcado contra o Corinthians no último domingo – o centroavante recebeu cartão amarelo porque tirou a camisa durante comemoração, advertência que o tirou do jogo contra o Vitória.

Damião está a um gol de alcançar a marca de 100 com a camisa do Internacional, clube que defendeu entre 2010 e 2013 e retornou em 2017, por empréstimo cedido pelo Santos. O centroavante é o 13º maior artilheiro da história do clube, embora vivesse um jejum de três meses antes de enfrentar o Corinthians.