Com volta de Martial, Deschamps convoca França para próximos jogos

O técnico Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira os 23 nomes que representarão a França nas duas partidas que disputará neste mês. O destaque da lista de convocados da atual campeã mundial para encarar a Holanda e o Uruguai ficou por conta do atacante Anthony Martial.

O atacante do Manchester United vive ótimo momento pelo clube e, por isso, foi novamente lembrado por Deschamps. No último mês, marcou cinco gols pelo time inglês e foi bastante elogiado por José Mourinho. Ele não era convocado há oito meses e, assim, ficou de fora da campanha francesa no título da Copa do Mundo da Rússia.

Outro destaque da lista é o zagueiro Raphael Varane. Considerado um dos melhores zagueiros do mundo na atualidade e peça fundamental no título na Rússia, o jogador do Real Madrid foi lembrado mesmo tendo se recuperado de lesão apenas recentemente, ainda sem atuar pelo clube depois disso.

“Ele teve uma pequena lesão há cerca de dez dias, voltou a treinar e no fim de semana fará o mesmo com resto da equipe. Não acho que haverá problemas particulares”, declarou Deschamps.

Também na defesa, o treinador convocou novamente Mamadou Sakho, do Crystal Palace, enquanto deixou de fora os jovens Lenglet, de 23 anos, e Laporte, de 24, que vêm se destacando pelo Barcelona e o Manchester City, respectivamente. Sobre o jogador do time catalão, Deschamps disse que está o “observando”.

De resto, a convocação francesa tem todos os destaques do título mundial. Nomes como os volantes Kanté e Pogba, além dos atacantes Griezmann e Mbappé vestirão as cores do país diante da Holanda, dia 16, em Roterdã, pela Liga das Nações, e do Uruguai, em amistoso que acontecerá quatro dias mais tarde, em Paris.

Confira a lista de convocados da França:

Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marselha), Alphonse Areola (Paris Saint-Germain).

Defensores: Lucas Digne (Everton), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Stuttgart), Adil Rami (Olympique de Marselha), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Djibril Sidibe (Monaco), Raphael Varane (Real Madrid).

Meio-campistas: N’Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Lyon), Steven Nzonzi (Roma), Paul Pogba (Manchester United).

Atacantes: Ousmane Dembélé (Barcelona), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique de Marselha).