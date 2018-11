Com volta de Jordi Alba, Espanha é convocada para jogos contra Croácia e Bósnia

Depois de ficar fora das duas primeiras convocações do técnico Luis Enrique, o lateral-esquerdo Jordi Alba foi incluído na lista divulgada nesta quinta-feira pelo treinador para o confronto da seleção espanhola diante de Croácia, em Zagreb, no próximo dia 15, pela Liga das Nações da Uefa, e para o amistoso contra a Bósnia-Herzegovina, no dia 18, em casa.

O treinador havia sofrido duras críticas por não ter incluído Alba em suas listagens iniciais de convocados, depois de ter assumido o time nacional após a eliminação do país nas oitavas de final da Copa do Mundo, da qual a seleção da Espanha foi despachada com derrota nos pênaltis para a anfitriã Rússia.

Ex-jogador da seleção espanhola e companheiro de equipe de Alba no Barcelona, o zagueiro Gerard Piqué chegou a pedir recentemente a Luis Enrique que chamasse Alba, que finalmente retornou à seleção. Com ele, os espanhóis poderão assegurar lugar na próxima fase da Liga das Nações em caso de vitória sobre os croatas no dia 15.

A Espanha lidera o Grupo 4 da Liga A desta nova competição continental, com seis pontos, dois à frente da Inglaterra, que no próximo dia 18 encara justamente a Croácia, em Londres, no confronto que fechará esta chave do torneio. Atuais vice-campeões mundiais, os croatas estão na lanterna, com apenas um ponto.

De volta à seleção, Alba acumula 66 convocações para a Espanha em sua carreira, na qual ajudou o país a conquistar a Eurocopa de 2012. E o atleta de 29 anos vive ótima fase pelo Barcelona, com dois gols marcados nesta edição do Campeonato Espanhol, liderado pelo time catalão. Ele foi titular em dez dos 11 jogos da atual campanha da equipe na competição.

Ex-treinador do Barça, Luis Enrique preferiu anteriormente chamar Marcos Alonso, do Chelsea, e José Luis Gayá, do Valencia, para a lateral esquerda da seleção nas suas duas convocações anteriores. Nesta última, Alonso ficou fora, mas Gaya foi incluído no grupo de 23 jogadores divulgados nesta quinta-feira.

Ao comentar a presença de Alba nesta listagem, o comandante negou que tenha algum problema de relacionamento com o seu ex-jogador no Barça e minimizou a importância de ter sido criticado por não chamar o atleta em suas convocações anteriores.

“Não tomo decisões em função do que pensam outras pessoas. Neste mundo, tomar decisões é uma das coisas difíceis. Você deve ter as coisas claras. Não há um momento exato em que eu decido. Estou aqui pelo melhor da seleção. Isso não mudou nada em relação ao que ocorreu para as listas anteriores. Defendi sempre que não tenho problemas pessoais com nenhum jogador. Não há ninguém que conheça melhor a Jordi Alba do que nós (da sua atual comissão técnica), no plano profissional. É uma decisão profissional a que eu tomei”, disse Luis Enrique, em entrevista coletiva.

Confira a lista de convocados da Espanha:

Goleiros – David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) e Pau López (Betis).

Defensores – César Azpilicueta (Chelsea), Diego Llorente (Real Sociedad), Sergio Ramos (Real Madrid), Iñigo Martínez (Athletic de Bilbao), Mario Hermoso (Espanyol), José Luis Gayá (Valencia), Jordi Alba (Barcelona) e Jonny Otto (Wolverhampton).

Meio-campistas – Sergio Busquets (Barcelona), Sergi Roberto (Barcelona), Pablo Fornals (Villarreal), Rodrigo, Saúl (Atlético de Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Brais Méndez (Celta) e Isco (Real Madrid).

Atacantes – Marco Asensio (Real Madrid), Álvaro Morata (Chelsea), Suso (Milan), Rodrigo Moreno (Valencia) e Iago Aspas (Celta).