Com virada incrível, Napoli vence Milan pelo Italiano

Em um confronto com incrível reviravolta, o Napoli venceu o Milan por 3 a 2, neste sábado, de virada, no Estádio San Paolo, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Assim, faturou a sua primeira vitória na competição e diante de um rival que fazia a sua estreia, pois teve seu compromisso pela jornada inicial adiado.

O Napoli chegou aos mesmos seis pontos da Juventus, que está em vantagem nos critérios de desempate e com quem travou intensa disputa pelo título na temporada passada, que acabou ficando com o clube de Turim.

No primeiro tempo, o time de Milão abriu o placar aos 14 minutos, com o gol de Bonaventura, em um voleio. E o Milan abriu vantagem ainda mais confortável no começo da etapa final, quando Calabria fez 2 a 0 com uma finalização rasteira.

Mas depois só deu Napoli. Zielinski marcou duas vezes, aos oito e aos 22 minutos, para igualar o placar. E Mertens, que iniciou o confronto no banco de reservas e substituiu exatamente o jogador polonês, sacramentou a incrível virada do time napolitano aos 35 minutos.

O jogo contou com alguns reencontros, uma vez que o argentino Gonzalo Higuaín retornou ao campo do Napoli, clube em que defendeu entre 2013 e 2016. Já o técnico Carlo Ancelotti se deparou com o Milan, clube com o qual ganhou quatro Liga dos Campeões, entre a sua carreira como jogador e treinador.

Foi uma estreia amarga para o Milan e Higuain, que perdeu duas boas oportunidades nos últimos minutos, não conseguindo evitar a derrota da equipe rubro-negra, que agora tentará se reabilitar na sexta-feira, quando vai receber a Roma. Já o Napoli vai buscar ampliar o seu bom começo no Italiano no dia 2, quando visitará a Sampdoria.