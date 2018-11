Com uma dúvida, Ceará enfrenta Fluminense para se afastar da zona da degola

Há três jogos sem vencer, o Ceará tenta reencontrar o caminho das vitórias para se afastar da zona de rebaixamento. O adversário é o Fluminense, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Maracanã, no fechamento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem suspensos, o técnico Lisca ensaiou a mesma escalação da derrota por 2 a 1 para o Bahia, em Salvador, na última rodada. A única dúvida é em cima de um possível retorno do zagueiro Tiago Alves, que se recupera de uma lesão na coxa.

O jogador desfalcou o time na rodada passada e seu retorno ainda é incerto. Ele passará por um teste antes da partida para saber se terá condições de jogo. Caso contrário, Valdo continua na defesa. Por outro lado, o volante Juninho, que não atuou diante do Bahia por questões contratuais, ficará como opção no banco de reservas.

“É decisão. Esperamos um jogo muito difícil. Respeitamos a equipe deles, mas nós temos um foco muito claro de, no mínimo, nos manter na Série A. Que a gente possa estar bem para fazer um jogo com excelência e conseguir essa vitória”, revelou o goleiro Éverson, um dos destaques do Ceará.

O técnico Lisca seguiu a linha de discurso do seu comandado. “A expectativa é de um grande jogo. Respeitamos nosso adversário, mas estamos bastante otimistas. Desde minha chegada, estamos realizando uma campanha de recuperação. A competição está afunilando e só a vitória acaba interessando na busca por nosso objetivo”, reforçou Lisca.