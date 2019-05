Com um a menos, Sport empata com o Bragantino fora de casa na Série B

Com um jogador a menos, o Sport segurou o empate diante do Bragantino nesta segunda-feira, às 19h15, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Peixoto abriu o placar, enquanto Hernane Brocador deixou tudo igual.

Com o resultado, o Bragantino foi para o oitavo lugar, com quatro pontos, já que na estreia bateu o Brasil de Pelotas, por 1 a 0. O Sport ficou na 12ª colocação, com dois. Na primeira rodada, ficou no 1 a 1 com o Oeste.

O jogo começou intenso. Logo no minuto inicial, Guilherme recebeu pelo lado esquerdo de campo, foi para cima da marcação e chutou rente ao gol de Júlio César. Na resposta, o Bragantino abriu o marcador. Aos quatro minutos, Osman recebeu em velocidade e tocou para Matheus Peixoto. O atacante finalizou e contou com a falha do goleiro Maílson para fazer 1 a 0.

Após o gol, o Sport saiu para o ataque e deixou tudo igual aos 21 minutos. Hernane tabelou com Ezequiel, que voltou de calcanhar para o atacante deixar tudo igual. O Bragantino não se intimidou após o gol e viu Tubarão desperdiçar uma grande oportunidade de voltar a liderar o marcador, mas Maílson defendeu.

O Sport cresceu novamente nos minutos finais. Ezequiel fez boa jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e deu a bola para Hernane. O atacante mandou por cima do gol. O Bragantino respondeu, mas a bola de Uillian Correia desviou em Charles e foi para fora.

No segundo tempo, os times perderam o fôlego. O Bragantino foi chegar com perigo apenas aos 16 minutos. Thiago Ribeiro bateu cruzado e Ytalo, de primeira, mandou pela linha de fundo. Na sequência, Uillian Correira parou em Mailson.

O Sport colocou a perder aos 26 minutos. Guilherme Lazaroni deu carrinho em Wesley e acabou expulso. Com um jogador a mais, o Bragantino foi para cima, mas acabou parando na marcação do time pernambucano, que se fechou para assegurar o empate.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrentará o Atlético-GO na sexta-feira, às 19h15, no Estádio Nabi Abi Chedid. No sábado, o Sport recebe o Figueirense, às 16h30, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 1 X 1 SPORT

BRAGANTINO – Júlio César; Pedro Naressi (Vitinho), Anderson Marques, Ligger e Rafael Carioca; Barreto, Uillian Correia e Bruno Tubarão (Thiago Ribeiro); Osman, Matheus Peixoto (Wesley) e Ytalo. Técnico: Antônio Carlos Zago.

SPORT – Maílson; Noberto, Rafael Thyere, Adryelson e Guilherme Lazaroni; Charles, João Igor (Yago) e Sammir (Raul Prata); Ezequiel, Hernane Brocador (Elton) e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira

GOLS – Matheus Peixoto, aos quatro, e Hernane Brocador, aos 21 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Anderson Marques, Barretos, Uillian Correia, Thiago Ribeiro e Osmar (Bragantino); Mailson e Guilherme (Sport).

CARTÃO VERMELHO – Guilherme Lazaroni (Sport).

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA – R$ 76.300,00.

PÚBLICO – 8.200 torcedores.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).