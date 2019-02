Com um a menos, City vira sobre o Schalke na Alemanha e encaminha vaga às quartas

O Manchester City buscou uma improvável virada sobre o Schalke 04 nesta quarta-feira para encaminhar vaga às quartas de final da Liga dos Campeões. Em Gelsenkirchen, a equipe perdia por 2 a 1 e tinha desvantagem numérica a menos de dez minutos para o fim, mas contou com a qualidade de Sané e Sterling para arrancar o triunfo por 3 a 2 e colocar um pé na próxima fase.

Foi um duelo de decisões confusas da arbitragem e participações do VAR. O City começou melhor, abriu o placar e chegou a ser displicente em alguns ataques, mas viu o ex-atleticano Otamendi e o brasileiro Fernandinho cometerem pênaltis, que Bentaleb cobrou para virar o placar. O zagueiro argentino ainda foi expulso na etapa final, mas Sané e Sterling apareceram para evitar que ele e o volante da seleção de Tite se tornassem “vilões”.

O começo do jogo em nada indicava o cenário que se apresentaria. Como era esperado, o City envolveu o adversário e perdeu boa chance com Agüero, aos seis minutos. Aos 18, o goleiro Fahrmann errou na saída de bola, David Silva se antecipou ao zagueiro Sané e rolou para o próprio Agüero marcar. O Schalke reclamou demais de falta no início da jogada, o VAR chegou a analisar o lance, mas o gol foi confirmado.

Aos 23, a marcação por pressão funcionou novamente, o City arrancou em três contra dois no contra-ataque e Sterling exagerou no preciosismo, desperdiçando ótima chance. O lance mudou totalmente o panorama da partida, porque o Schalke cresceu e viraria o confronto ainda no primeiro tempo.

Com nova postura, o time alemão foi premiado aos 32 minutos, em nova polêmica. Caligiuri tentou a finalização de fora da área e a bola tocou no braço de Otamendi. Após intervenção do VAR e paralisação de cinco minutos, o árbitro marcou pênalti e Bentaleb empatou. Somente oito minutos depois, novo pênalti, desta vez de Fernandinho em Sané. Bentaleb, de novo, foi para a cobrança e virou.

Assustado, o City voltou para o segundo tempo disposto a reagir e perdeu boas chances com De Bruyne e Agüero. Quando o time inglês apertava em busca do empate, Otamendi apareceu negativamente mais uma vez. Aos 22 minutos, Burgstaller recebeu pela direita e fez o pivô. O argentino o calçou por baixo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o Schalke chegou a ter a chance do terceiro e parecia ter o controle do jogo. Mas aos 39, Sané acertou cobrança perfeita de falta, da intermediária, e marcou contra seu ex-time. O resultado já era bom para os ingleses, e ficaria melhor ainda aos 44, quando o esperto Sterling ganhou no corpo do zagueiro e finalizou na saída do goleiro para virar.

O apito final trouxe o silêncio absoluto da fanática torcida em Gelsenkirchen. Melhor para o City, que pode até perder por 2 a 1 ou 1 a 0 na volta, em casa, dia 12 de março, que estará nas quartas da Liga dos Campeões pela terceira vez nos últimos quatro anos.