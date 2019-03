Com um a menos, Atlético de Madrid vence e mantém perseguição ao Barcelona

Em tarde inspirada de Alvaro Morata, o Atlético de Madrid venceu mais uma neste domingo e manteve a perseguição ao líder Barcelona, no Campeonato Espanhol. O atacante marcou duas vezes e foi decisivo no triunfo do Atlético sobre a Real Sociedad por 2 a 0, na casa do adversário.

Os gols foram marcados em apenas três minutos, no primeiro tempo, antes de o time visitante perder Koke, por expulsão. O Atlético jogou os últimos 30 minutos com um jogador a menos em campo. Mesmo assim, sustentou a vantagem conquistada na etapa inicial do duelo válido pela 26ª rodada.

Morata decidiu o jogo deste domingo em lances muito parecidos. No primeiro gol, aos 30 minutos, o zagueiro Diego Godín escorou de cabeça na primeira trave, após cobrança de escanteio, e Morata se jogou também de cabeça para estufar as redes. Apenas três minutos depois, uma cobrança de falta e uma nova cabeçada do atacante decidiram o duelo.

No segundo tempo, o Atlético seguiu dominando ao menos até o cartão vermelho de Koke, advertido duas vezes com o amarelo em razão de faltas duras. Mas a desvantagem numérica dos visitantes não alterou o placar em San Sebastián até o apito final.

O resultado manteve o Atlético em busca do Barcelona, apesar da diferença de sete pontos (60 a 53). A disputa pelo título agora está concentrada entre as duas equipes depois que o Barça bateu novamente o Real Madrid, por 1 a 0, no sábado. O Real, em terceiro lugar, soma apenas 48 pontos e tem chances remotas de chegar ao troféu.

Pela mesma rodada, o Getafe se aproximou dos primeiros colocados ao vencer o Betis por 2 a 1, fora de casa. Soma agora 42 pontos e figura em quarto lugar, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O Betis é o sétimo, com 36 pontos.

Já o Eibar derrotar o Celta de Vigo por 1 a 0, diante de seus torcedores. O vencedor é o oitavo colocado, com 34 pontos, enquanto a equipe de Vigo ocupa o 17º posto, perto da zona de rebaixamento, com 25.