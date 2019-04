Com três gols de Lucas, Tottenham goleia lanterna e sobe para 3º lugar no Inglês

O atacante brasileiro Lucas Moura viveu neste sábado um dia especial para a sua carreira. O ex-jogador do São Paulo e do Paris Saint-Germain substituiu o ídolo Harry Kane na partida do Tottenham contra o lanterna e já rebaixado Huddersfield Town, em Londres, pela 34.ª rodada do Campeonato Inglês, e não decepcionou os mais 60 mil torcedores que lotaram o recém-inaugurado Tottehham Hotspur Stadium ao marcar três gols na goleada por 4 a 0.

Com o feito, o primeiro “hat-trick” com a camisa do clube inglês, Lucas Moura se torna o maior artilheiro do novo estádio do Tottenham. Em três jogos, o time venceu os três – os outros triunfos foram contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês, e contra o Manchester City, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa -, com 100% de aproveitamento, e ainda não sofreu gol.

Em toda temporada – contando jogos pelo Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa -, Lucas Moura chegou neste sábado à marca de 12 gols e ainda busca um espaço no time titular com o técnico argentino Mauricio Pocchetino. Mas sempre é requisitado para ajudar o ataque do Tottenham, que volta a assumir o terceiro lugar na tabela de classificação.

Com a goleada sobre o Huddersfield Town, o Tottenham atingiu os 67 pontos e ultrapassou o Chelsea, que tem um a menos e entra em campo neste domingo no clássico contra o Liverpool, no estádio Anfield Road, em Liverpool. O time visitante, de volta à segunda divisão inglesa após duas temporadas na “Premier League”, segue com 14 pontos.

Por uma coincidência de tabela, o Tottenham terá agora duas partidas seguidas contra o Manchester City no Etihad Stadium, em Manchester. Nesta quarta-feira, o duelo será pela rodada de volta das quartas de final da Liga dos Campeões e o clube inglês joga com vantagem por ter vencido na ida por 1 a 0. No sábado, o jogo acontecerá pela 35.ª rodada do Campeonato Inglês.

Em campo, o Tottenham foi soberano e não deu qualquer chance ao Huddersfield Town. No primeiro tempo, em um intervalo de três minutos, o time da casa abriu 2 a 0. Aos 24, o meia queniano Victor Wanyama passou por um zagueiro e o goleiro para abrir o placar. Depois, Lucas Moura fez seu primeiro gol após cruzamento de Sissoko.

Na segunda etapa, o jogo se arrastou até os minutos finais, quando o atacante brasileiro resolveu mostrar o seu faro de artilheiro. Aos 42, chutou de primeira dentro da área após cruzamento do meia dinamarquês Christian Eriksen. Nos acréscimos, aos 48, recebeu passe do sul-coreano Son Heung-min e bateu no ângulo direito do goleiro Ben Hamer para decretar a goleada do Tottenham e deixar o estádio ovacionado por mais de 60 mil torcedores.