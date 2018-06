Com três baixas e dúvidas, Paraná enfrenta Fluminense para conquistar 1ª vitória

Atual vice-lanterna e ainda atrás da primeira vitória neste Campeonato Brasileiro, o Paraná enfrenta o Fluminense nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Durival Britto, em Curitiba, no fechamento da nona rodada da competição.

O técnico Rogério Micale encerrou a preparação da equipe para o confronto na manhã deste domingo e tem três desfalques certos: o volante Jhonny Lucas, o zagueiro Neris e o atacante Silvinho, os dois primeiros suspensos e o último vetado pelo departamento médico.

A tendência é a de que Carlos Eduardo entre no meio de campo, deixando o time mais ofensivo, enquanto Jesiel e Rayan disputam uma posição no sistema defensivo.

Além disso, o goleiro Richard e o atacante Raphael Alemão, que estavam lesionados, voltaram a treinar normalmente e podem reaparecer time, mas são considerados dúvidas para o duelo. Thiago Rodrigues vinha sendo o titular no gol, enquanto Alemão retorne ao time titular no lugar do lesionado Silvinho.

“O Fluminense vem crescendo na competição. É um time que está brigando pela parte de cima. Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e conquistar a vitória. Vamos fazer de tudo para sair dessa situação”, afirmou o goleiro Thiago Rodrigues.