Com três ausências, São Paulo volta aos treinos para pegar o Fluminense

Ainda em ritmo mais lento, o São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira e treinou visando o confronto diante do Fluminense. Depois da folga na última terça, o elenco trabalhou no CT da Barra Funda e recomeçou a preparação para o duelo que acontecerá no domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Diego Aguirre teve três desfalques na atividade desta quarta. Ficaram de fora o zagueiro Rodrigo Caio, que se contundiu no jogo-treino contra o Nacional-SP na segunda, o volante Hudson, com dores no joelho direito, e o polivalente Liziero, liberado para viajar à Europa para resolver questões pessoais.

Destes, Rodrigo Caio deverá ficar de fora do banco de reservas na partida do fim de semana, enquanto Hudson é dúvida. O São Paulo já não contará com Jucilei, Nenê e Everton, suspensos. O último ainda sofreu uma lesão muscular na coxa na vitória sobre o Ceará e só deve voltar aos treinos na semana que vem.

Nesta quarta, os titulares do elenco fizeram exercícios físicos no gramado, enquanto o restante realizou um treino técnico sob os olhares de Aguirre. O São Paulo lidera o Brasileirão com 45 pontos, três à frente do segundo colocado Internacional. O Fluminense é somente o décimo colocado, com 26.