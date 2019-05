Com time reserva, Corinthians encara o Vasco

O Corinthians enfrentará o Vasco neste sábado, às 19 horas, na Arena Amazônia, com time reserva por causa da maratona de jogos decisivos que enfrentou nas últimas semanas. A reta final do Campeonato Paulista e a Copa do Brasil tiraram seis titulares de combate.

Os zagueiros Henrique e Manoel, os laterais Fagner e Danilo Avelar, o volante Junior Urso e o atacante Gustavo nem viajaram para Manaus por causa de problemas físicos. O treinador relacionou o volante Ralf, o meia Sornoza e o atacante Clayson, mas o trio deverá começar no banco de reservas. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Quem deve ganhar uma oportunidade como titular é Vagner Love, que tem sido fundamental na equipe, mesmo começando na reserva. Ele foi decisivo na vitória de quarta-feira sobre a Chapecoense pelo Brasileiro. Antes, marcou o gol do título do Paulistão em cima do São Paulo.

“Vai ser um time competitivo, independentemente de entrosamento. No Corinthians, temos que dar o máximo. Se o Carille optar por quem vem jogando menos, pelo entrosamento dificulta um pouco, mas pelos treinos a gente vai levar essa competitividade. Isso pode nos ajudar”, analisa Love.

Carille, que se dissera arrependido de não ter poupado titulares contra a Chapecoense na rodada passada, não deu pistas da escalação. As maiores dúvidas estão no ataque. A tendência é que Pedrinho, Boselli e Love iniciem a partida. Mas Mateus Vital também está na briga, além do jovem Janderson. O jogador de 20 anos, destaque na Copa São Paulo de Juniores, estreou no profissional contra a Chapecoense e agradou ao treinador.

Love, ao comentar sobre o garoto, lembrou do seu início de carreira no Palmeiras. “Ele é um menino muito bom, a gente deixa os meninos à vontade. Eu, quando comecei, tive ajuda do Marcão, goleiro, e de outros experientes. Nunca liguei para intimidação. Janderson é rápido, treina forte sempre, está preparado para nos ajudar.”