Com time misto, Liverpool é eliminado da Copa da Inglaterra pelo Wolverhampton

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool decepcionou nesta segunda-feira. Fora de casa, o time entrou em campo com um time misto e foi eliminado na terceira fase da Copa da Inglaterra ao perder por 2 a 1 para o Wolverhampton, naquela que foi a sua segunda derrota consecutiva.

Na última quinta-feira, o Liverpool havia sido batido pelo Manchester City, no seu primeiro revés no Campeonato Inglês e em um resultado que diminuiu a sua vantagem na liderança da competição para quatro pontos. Agora, o time caiu precocemente na Copa da Inglaterra.

Para isso, pesou a escalação de um time misto por Jürgen Klopp, que não podia contar

com Henderson e Van Dijk. O técnico deixou o seu poderoso trio de atacantes – Salah, Roberto Firmino e Mané – no banco de reservas, além de ter improvisado o brasileiro Fabinho na zaga, e não ter utilizado Alisson e Alexander-Arnold. Firmino e Salah, inclusive, entraram em campo na parte final do segundo tempo, quando o time já perdia por 2 a 1, mas não foi suficiente para evitar a eliminação.

A partida desta segunda-feira foi a primeira dos dois times na Copa da Inglaterra, pois os clubes da primeira e da segunda divisões só entram em campo na tradicional competição a partir da terceira fase. E o Wolverhampton largou na frente no Molineux Stadium com o gol marcado pelo mexicano Raúl Jiménez aos 38 minutos do primeiro tempo.

O Liverpool pareceu reagir quando empatou o placar aos seis minutos da etapa final com o gol do belga Divock Origi. Porém, aos dez, o português Rubén Neves marcou para o Wolverhampton, definindo a classificação da equipe à quarta fase da Copa da Inglaterra.

Em busca de uma recuperação, o Liverpool voltará a jogar no sábado, quando vai visitar o Brighton pelo Campeonato Inglês. Dos dias depois, também fora de casa, o Wolverhampton terá pela frente o Manchester City.

PRÓXIMOS CONFRONTOS – Logo após a queda do Liverpool, os confrontos da quarta fase da Copa da Inglaterra foram sorteados. E o principal destaque ficou para o clássico entre Arsenal e Manchester United. O Manchester City terá pela frente o Burnley, enquanto o Tottenham visitará o Crystal Palace.

Confira a lista completa de duelos:

Swansea City x Gillingham

Wimbledon v West Ham

Shrewsbury ou Stoke x Wolverhampton

Millwall x Everton

Brighton & Hove Albion x West Bromwich Albion

Bristol City x Bolton Wanderers

Accrington Stanley x Derby County ou Southampton

Doncaster Rovers x Oldham Athletic

Chelsea x Sheffield Wednesday ou Luton Town

Newcastle United ou Blackburn Rovers x Watford

Middlesbrough x Newport County

Manchester City x Burnley

Barnet x Brentford

Portsmouth x QPR

Arsenal x Manchester United

Crystal Palace x Tottenham