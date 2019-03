Com time misto, Corinthians encara Ituano pela liderança do Grupo C do Paulista

O Corinthians visita o Ituano nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Novelli Junior, em Itu, para garantir a liderança do Grupo C. Mas como o time alvinegro já está garantido nas quartas de final, o técnico Fábio Carille optou por poupar alguns se seus titulares.

O atual bicampeão paulista tem 18 pontos e um gol de saldo. A Ferroviária, o concorrente direto na chave, está com 17 pontos, mas um saldo melhor: três gols. A equipe de Araraquara pega o Novorizontino, também fora de casa.

O Ituano lidera o Grupo D, do São Paulo, com 17 pontos, mas apesar de estar classificado, precisa confirmar o primeiro posto da chave. Para isso, depende só de um empate. O São Paulo, que enfrenta o São Caetano fora de casa, está três pontos atrás, mas pode tirar a liderança se vencer e o adversário direto perder.

Carille fechou o trabalho tático de terça-feira, mas depois, por meio de nota no site do clube, divulgou a escalação do Corinthians. O zagueiro Manoel, o volante Junior Urso e o meia Sornoza não estarão nem no banco de reservas. O lateral-direito Fagner também não jogará porque foi convocado para a seleção brasileira. Michel Macedo será seu substituto.

Outra ausência será de Gustavo. O centroavante está recuperado de lesão, treinou com bola na segunda e na terça, mas ficará de fora da próxima partida. É mais uma chance para a Boselli enfim desencantar. O argentino vem de três jogos seguidos como titular, mas em nenhum deles conseguiu balançar as redes – em dez partidas no total pelo Corinthians, fez apenas um gol.

“Quero que a equipe ganhe, quem faz gols não é importante. Ansiedade é algo pessoal, atacante precisa de gol, mas não é tão importante quanto a equipe vencer. Quero fazer gols a cada partida, quero ajudar, mas se não faço e a equipe segue ganhando, não é um problema. Venho me sentindo a cada dia melhor, gol é uma consequência e vão acontecer”, afirmou Boselli.

As principais novidades estarão no setor ofensivo. Jadson entrou bem no decorrer dos dois últimos e retoma a vaga de Sornoza no meio-campo da equipe. No ataque, Clayson assume o lugar de Vagner Love, poupado para estar 100% nas quartas de final. E Pedrinho dá lugar a Ramiro. Na parte defensiva, Marllon substitui Manoel e Richard assume o posto de Junior Urso.

ITUANO – O técnico Vinícius Bergantin, do Ituano, chega à última rodada do Campeonato Paulista com uma dúvida: poupar os titulares que estão pendurados com dois cartões amarelos, ou jogar com força máxima para buscar a liderança do grupo?

O lateral-direito Jonas, o volante Baralhas e o zagueiro Léo Santos são os três jogadores que têm dois cartões amarelos. O treinador estuda a possibilidade de deixa-los no banco de reservas. Para isso, já testou a equipe com as entradas de Choco, Paulinho Dias e Mateus, respectivamente.

“Testamos algumas opções, temos esses três jogadores pendurados, mas não temos nada definido. A gente vai conversar ainda com os jogadores. Caso a gente vá com os pendurados, que não se segurem e façam o jogo normal, porque ainda vale a primeira posição do grupo”, analisou o treinador.