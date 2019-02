Com tendinite, Hernanes fica fora de treino do São Paulo; Liziero mantém evolução

Com uma tendinite em sua perna direita, Hernanes acabou ficando fora do treino realizado pelo São Paulo na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, onde o time fez mais um trabalho de preparação para o jogo contra o Red Bull Brasil, neste domingo, às 17 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

Apesar do problema, o meio-campista deve ficar à disposição do técnico interino Vagner Mancini para o duelo do final de semana, pois o departamento médico do clube informou que a tendência é a de que o jogador volte a treinar com o elenco nesta quinta-feira.

Embora venha sofrendo com problemas físicos nesta sua nova passagem pelo São Paulo, Hernanes foi apenas poupado deste treinamento para poder tratar de sua tendinite e a mesma não é considerada grave pelos médicos do clube.

O meia Liziero, por sua vez, manteve o seu processo de evolução ao participar pelo segundo dia seguido de um treino no campo. Recuperado de uma torção no tornozelo direito, sofrida no dia 31 de janeiro em jogo contra o Guarani, ele tem boa chance de voltar ao time contra o Red Bull Brasil.

Liziero ficou fora das últimas cinco partidas do São Paulo e nesta quarta-feira participou normalmente do treinamento no qual os atletas fizeram uma atividade de finalizações e também realizaram um trabalho técnico com ênfase no sistema defensivo.

Outro jogador que deverá retornar ao time tricolor contra o Red Bull Brasil é o lateral Bruno Peres, que ficou fora do clássico contra o Corinthians, no último domingo, em Itaquera, por causa de uma conjuntivite, já superada.

Um desfalque certo para o confronto deste final de semana é o meia-atacante Everton, que sofreu um estiramento na perna esquerda no jogo contra os corintianos. Assim, Antony, que substituiu o titular no decorrer da partida de domingo, tem boa chance de ser escalado por Mancini em um provável trio ofensivo com Gonzalo Carneiro e Pablo, enquanto o meio-campo contaria com Luan, Liziero e Hernanes.