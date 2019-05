Com Tchê Tchê como ‘motor’, São Paulo visita o Goiás no Serra Dourada

Em seu segundo jogo como titular, nesta quarta-feira, diante do Goiás, o volante Tchê Tchê já ganhou status de peça fundamental do esquema do São Paulo. Depois de participar dos dois gols do São Paulo na vitória sobre o Botafogo, Tchê Tchê vai continuar com liberdade para chegar ao ataque, mas terá de melhorar a saída de bola da equipe na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o principal ponto que o técnico Cuca quer aperfeiçoar para a partida no estádio Serra Dourada, marcada para começar às 21h30.

O treinador quer que a equipe tenha maior posse de bola do que na partida no Morumbi. No primeiro jogo, o Botafogo teve 66%, mas o São Paulo foi mais objetivo e vertical. Agora, Cuca planeja ter o domínio da partida. Por isso, Tchê Tchê é fundamental, para a equipe ficar com a bola desde a linha de zagueiros e fazer a transição para os homens de frente.

“Temos que trabalhar mais a nossa saída de bola. Às vezes, a gente confunde algumas coisas. Uma saída de bola quebra uma linha de marcação do adversário, então temos que trabalhá-la mais”, afirmou o técnico Cuca, que teve apenas dois dias de preparação (segunda e terça-feira) para o compromisso.

O desafio do ex-palmeirense é a condição física. Diante do Botafogo, ele foi substituído por cansaço aos 41 minutos do segundo tempo. “Eu vou no meu limite (na quarta-feira). Até onde eu conseguir vou tentar ir”, afirmou após a vitória.

Tchê Tchê vai atuar ao lado de Hudson, que novamente jogará como volante em função das lesões de Liziero e Luan, que se recuperam de estiramento muscular. Na lateral-direita, Igor Vinicius terá mais uma chance.

Pato será novamente a referência na área como centroavante, substituindo Pablo, que se recupera após cirurgia na região lombar. Na primeira partida, Pato teve participação discreta. Suas melhores jogadas só aconteceram quando se deslocou pelos lados do campo. “Será um jogo muito difícil, pois o Goiás começou bem e vai manter o ritmo jogando de casa”, diante o goleiro Tiago Volpi.