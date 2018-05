Com ‘suplente’ Dudu liberado pela CBF, Palmeiras joga em casa contra o Sport

Foto: Cesar Greco - Ag Palmeiras - Divulgação

Palmeiras e Sport fazem neste sábado, às 19 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, um jogo recheado de polêmicas extracampo, que passam pela escalação de última hora do atacante alviverde Dudu e pela tentativa frustrada dos visitantes de mudar o horário do confronto, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Roger Machado só soube que poderia utilizar o seu camisa 7 no meio da tarde desta sexta-feira, quando a CBF emitiu comunicado informando que todos os 12 jogadores “suplentes” de uma lista inicial de 35 pré-convocados para a Copa do Mundo da Rússia, incluindo Dudu, estavam aptos a jogar pelo Brasileirão.

O problema viera à tona na última quarta-feira, quando o clube soube horas antes da partida diante do América-MG, pela Copa do Brasil, que não poderia escalar o atacante por ele estar pré-inscrito no Mundial. A Fifa estabelece que todos os atletas nesta condição deixem de atuar pelos seus clubes a partir da convocação. Cabe, então, às confederações solicitarem a “dispensa”.

Perto de entrar no sexto mês do ano, o Palmeiras parece bem encaminhado na temporada. Classificado às próximas etapas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, que só serão disputadas após a pausa da Copa do Mundo, o time concentra todas as suas atenções no Brasileirão. E, até a interrupção do torneio, ao término da 12.ª rodada, a equipe vai encarar uma sequência considerada complicada.

Serão seis jogos até 13 de junho, quando o campeonato entrará no período de mais de 30 dias de recesso. Destes, apenas um, ao menos em tese, deverá trazer menor dor de cabeça para Roger Machado e seus comandados: contra o Ceará, o penúltimo da série. Os cearenses ocupam atualmente a vice-lanterna da competição, com três pontos e nenhuma vitória conquistada. Ainda assim, até 10 de junho, data do confronto, muita coisa poderá ter mudado na tabela de classificação.