Com show de Milik, Napoli goleia Parma fora de casa e se recupera no Italiano

O Napoli se recuperou dos recentes tropeços que permitiram que a Juventus disparasse na liderança do Campeonato Italiano e goleou o Parma fora de casa por 4 a 0 neste domingo, em duelo da 25ª rodada da competição. O polonês Milik foi o destaque do triunfo.

Depois de dois empates sem gols, o Napoli, vice-líder na tabela, se reabilitou no torneio, mas ainda está longe da Juventus. No momento, o time de Nápoles soma 56 pontos, 13 a menos que o rival de Turim. O Parma soma 29 pontos e ocupa a 12ª colocação. No próximo sábado, Juve e Napoli se encontram no San Paolo, chance do vice-líder encurtar a distância para o time de Cristiano Ronaldo.

Arek Milik foi decisivo para o Napoli voltar a vencer. O atacante polonês fez dois gols, o segundo e o terceiro. Compatriota de Milik, Piotr Zielinski abriu o placar e o franco-argelino Adam Ounas sacramentou o resultado positivo elástico no final.

O Napoli conseguiu abrir certa diferença no segundo lugar pois a Inter, terceira colocada, só empatou com a Fiorentina fora de casa, em Florença, em 3 a 3. O gol da Fiorentina que selou o empate foi marcado nos acréscimos. Assim, o time de Milão ficou com 47 pontos, a nove do Napoli. A Fiorentina soma 36 pontos e ocupa o nono posto.

A Inter saiu perdendo, depois de De Vrij abrir o placar para a Fiorentina no começo do jogo. No entanto, se recuperou rapidamente e marcou três gols em sequência. Vecino, Politano e Perisic fizeram os gols que deveriam, mas não deixaram o time tranquilo na partida, pois o time de Florença não se abateu e marcou com Muriel e o francês Veretout, de pênalti, nos acréscimos.