Com sequência em casa, Botafogo encara Bahia para se recuperar no Brasileirão

Depois da derrota na estreia, para o São Paulo, o Botafogo quer aproveitar a sequência de jogos em casa para somar seus primeiros pontos e reagir no Brasileirão. E o primeiro desafio será nesta quinta-feira, às 20 horas, contra o Bahia, no Engenhão, pela segunda rodada da competição.

“É especial por ser o primeiro jogo da sequência de três no Rio, mas estamos encarando jogo a jogo e nos preparando da melhor forma para essa partida. E sabendo que, evoluindo no nível que precisa evoluir, a gente vai chegar longe nessa competição”, ressaltou o técnico Eduardo Barroca, que vai fazer o seu primeiro jogo diante da torcida do Botafogo.

A grande novidade para o jogo contra o Bahia vai ser o retorno do atacante Diego Souza, que não podia enfrentar o São Paulo por força contratual – está emprestado pelo rival até o final do ano. Por outro lado, Barroca não deu pistas sobre como deve escalar o camisa sete, que pode entrar na vaga de Wenderson. Na lateral, Jonathan sofreu uma entorse no joelho direito. Gilson treinou entre os titulares e vai para o jogo.

Depois deste jogo, o Botafogo recebe o Fortaleza, novamente no Engenhão, e na sequência enfrenta o Fluminense no Maracanã. Os três jogos no Rio de Janeiro servem como base para o time emendar uma sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o que planeja a comissão técnica.