Com sequência dura, Gum projeta duas vitórias do Fluminense para subir na tabela

Sem vencer há três jogos, o Fluminense tem pela frente duas pedreiras antes da parada do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo: Atlético-MG e Santos. Mas o cenário não assusta o experiente zagueiro Gum, que prevê duas vitórias para o tricolor carioca fechar esse momento da competição nas primeiras posições.

Atualmente, o Fluminense é o 10º colocado, com 14 pontos. “O Brasileiro é um campeonato duro. O Palmeiras, que é um dos candidatos ao título, duas rodadas atrás estava onde? O Sport, que estava na zona de rebaixamento nas primeiras quatro rodadas, agora já está lá em cima (é vice-líder, com 18 pontos). Vai ser duro até o final. Não dá para comemorar muito quando vence e também não dá para ficar lamentando muito porque não estamos com a classificação que queremos. Espero que o Fluminense possa ganhar esses dois próximos jogos”, projetou o defensor.

Na sequência do Brasileirão, a equipe do técnico Abel Braga enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h, no Independência, em Belo Horizonte, e o Santos, quarta-feira, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Gum também falou sobre a derrota para o rival Flamengo, por 2 a 0, na noite de quinta-feira, em Brasília. Na análise do zagueiro, o Fluminense subiu de produção na segunda etapa da partida, mas pecou na finalização das jogadas, o que pode ter comprometido o resultado do confronto.

“Dentro de campo, às vezes, a gente não consegue analisar bem os lances, no calor do jogo você tem uma visão diferente. No meu ponto de vista, eles foram superiores no primeiro tempo, mas no segundo foi um jogo mais igual. Nos ajeitamos, tivemos um crescimento dentro da partida, mas não conseguimos construir jogadas claras e fazer o gol. Ficamos chateados, porque é um resultado que não esperávamos, sempre jogamos para vencer”, finalizou.