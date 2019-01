Com seis gols em dois jogos, Gabriel Jesus comemora sequência: ‘Momento especial’

O atacante Gabriel Jesus está vivendo uma semana especial no Manchester City. Após atingir a sua melhor marca pessoal na partida contra o Burton Albion, na semifinal da Copa da Liga Inglesa, na última quarta-feira, quando marcou quatro gols, o brasileiro confirmou a boa fase no duelo contra o Wolverhampton, na última segunda, pelo Campeonato Inglês, com mais dois, ajudando a equipe do técnico espanhol Pep Guardiola a seguir na perseguição ao Liverpool pela liderança da competição.

Com os seis gols nos últimos dois jogos, Gabriel Jesus chegou aos 14 em 27 jogos na temporada 2018/2019, além de duas assistências. A sequência na equipe titular do City anima o atacante brasileiro, que vinha sendo criticado desde a Copa do Mundo da Rússia, no ano passado, quando passou em branco.

“É um ótimo início de ano marcar seis gols em duas partidas, né? Nunca tinha acontecido em minha carreira. Como falei, estou muito feliz com o momento que estou vivendo, espero poder continuar ajudando com gols ou boas atuações. Temos objetivos grandes na temporada e estamos jogando para conquistá-los”, disse o brasileiro.

Ainda nesta temporada, em setembro, na partida contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela Liga dos Campeões da Europa, Gabriel Jesus conquistou o primeiro “hat-trick” da carreira ao marcar três gols na goleada do Manchester City por 6 a 0. Porém, o feito dos últimos dois jogos, também inédito, empolga ainda mais o centroavante.

“Estou vivendo um momento muito bom. A equipe toda está de parabéns por mais uma vitória, uma grande atuação, dominamos durante toda a partida. Estou muito feliz com o resultado e o meu desempenho, claro. Estou tendo uma sequência muito positiva, podendo jogar bastante e com isso estou conseguindo ajudar a minha equipe com gols”, completou o ex-jogador do Palmeiras.

Com a vitória sobre o Wolverhampton, o Manchester City está quatro pontos atrás (57 a 53) do líder Liverpool no Campeonato Inglês. Pela 23.ª rodada, neste domingo, o time de Manchester visitará o lanterna Huddersfield Town.