Com Scarpa lesionado, Palmeiras envia representação à FPF contra violência

O Palmeiras enviou nos últimos dias uma representação à Federação Paulista de Futebol (FPF) para reclamar sobre a falta de rigor da arbitragem para coibir a violência dos adversários. O clube se considerou prejudicado na vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, na última segunda-feira, pelo Estadual, pois o meia Gustavo Scarpa e o atacante colombiano Miguel Borja sofreram entradas duras e se machucaram.

Na partida, realizada no Pacaembu, o meia Gustavo Scarpa sofreu uma entrada no tornozelo esquerdo e a tendência é ser desfalque no time por até três semanas. Borja saiu da partida com dores no joelho direito, chegou a ser poupado de alguns treinos e tem recebido atenção especial do departamento médico para se recuperar.

O Palmeiras trata a reclamação como um procedimento padrão e utilizado, inclusive, em outras competições. A representação é uma forma de o clube manifestar discordância. Nesta mesma edição do Campeonato Paulista, o clube realizou comunicado parecido após a vitória por 1 a 0 sobre o Oeste, em Barueri, quando o zagueiro Edu Dracena levou um chute na barriga.

O intuito dessa postura é cobrar da arbitragem mais rigor para coibir os lances violentos e proteger também os jogadores do Palmeiras. O próximo compromisso do clube pelo Campeonato Paulista será diante da Ferroviária, no próximo domingo, em Araraquara.