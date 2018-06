Com Salah e Suárez em campo, Egito e Uruguai duelam pela estreia na Copa do Mundo

O Uruguai enfrenta o Egito em sua estreia na Copa do Mundo da Rússia, nesta sexta-feira, às 9 horas (de Brasília), na Arena Ecaterimburgo, em Ecaterimburgo, pelo Grupo A, e não é mais aquele time que joga só com a faca nos dentes, que aposta nos carrinhos para se impor e que faz da cara feia dos zagueiros um estilo de jogo. Nem do peito estufado diante dos rivais. A equipe coloca a bola no chão, toca e constrói jogadas. Não se trata de uma caça às bruxas ou uma ruptura com a tradição celeste. O time apenas sacou que precisava mudar para não ficar para trás. “Estamos conseguindo unir nossa força de marcação e habilidade para criar”, disse o meia Arrascaenta, um dos símbolos da reformulação uruguaia.

A mudança teve um ponto de partida bem definido. Diante da Argentina, em Mendoza, pelas Eliminatórias, o time de Messi teve um jogador expulso. Durante todo o segundo tempo, a equipe celeste não conseguiu criar. Não deu um chute a gol e não conseguiu aproveitar a vantagem. Após esse confronto, o zagueiro Diego Godín e o técnico Óscar Tabárez conversaram e decidiram que algo precisava ser feito.

A renovação passa pela convocação de meias criativos e habilidosos e volantes que sabem jogar. O Uruguai quer continuar marcando como o fez em toda sua história, mas quer criar também. As peças mudaram. Arévalo Rios não é mais chamado. Alvaro Pereira é coisa do passado. O bom trabalho nas categorias de base (Uruguai foi vice-campeão mundial sub-20 em 2013 e terceiro colocado em 2017) foi revelando jogadores mais refinados, que permitem que o jogo fique mais arejado.

O time também ficou mais jovem. Isso aconteceu graças à presença de Bentancur (21 anos), Nández (22), Torreira (22), Arrascaeta (24) e Vecino (26). “Quando começamos o nosso projeto em 2006, um dos objetivos principais era reposicionar a seleção uruguaia no cenário mundial e pensar no futuro. Queríamos ter o perfil de determinado jogador e tratamos de formá-lo nas categorias de base. Hoje, estamos colhendo os frutos”, entendeu o treinador.

A fama do jogo violento uruguaio começou a ser dissipada quando a seleção foi assumida pelo próprio Óscar Tabárez, entre 1988 e 1990, e depois em 2006 até os dias de hoje. Ao chegarem ao aeroporto em Ecaterimburgo, alguns torcedores do Uruguai reconheceram a evolução da equipe. “Temos um time mais criativo”, disse o dentista Alvaro Guzman. “Mas não deixamos de ser a Celeste”, completou.

A estreia diante do Egito será uma boa oportunidade para testar a capacidade de o time mostrar as suas novas habilidades. Os africanos devem marcar em seu campo para explorar o contra-ataque. Nas Eliminatórias, o Uruguai se deu bem: foi o segundo. Ficou 10 pontos atrás do líder Brasil.

EGITO – Só um imprevisto pode impedir que o atacante Mohamed Salah estreie nesta sexta-feira. A afirmação foi feita pelo treinador Hector Cúper. “Salah está muito bem. A recuperação está muito boa, ele vem recebendo atenção especial. Creio que quase posso assegurar 100% que está pronto para jogar. Só se surgir um imprevisto de último momento”, disse o argentino.

O atacante apareceu sorridente no treino. Foi uma espécie de recado otimista do melhor jogador do futebol inglês para os torcedores – os 15 primeiros minutos da atividade foram abertas à imprensa. Ele participou das brincadeiras, correu e chutou sem limitações de movimento.

A presença de um dos melhores jogadores de futebol na atualidade na estreia da Copa do Mundo deve ser o final de uma longa angústia para o povo egípcio. O drama começou na final da Liga dos Campeões da Europa, no fim de maio, quando o zagueiro espanhol Sergio Ramos, do Real Madrid, derrubou o atacante do Liverpool, que sofreu uma contusão séria no ombro e saiu de campo chorando. Havia o temor de que o jogador que levou o Egito a um Mundial depois de 28 anos ficasse fora. Foram dias de angústia e apreensão, nos quais a Federação Egípcia evitava fazer projeções.

A recuperação foi mais rápida do que se imaginava na opinião do médico da seleção, Mohamed Aboulela. De acordo com o treinador, Salah treinou em três períodos para estar apto na estreia. “Ele faz uma preparação física pessoal e outra específica para sua lesão. Ele precisava disso para ter uma recuperação rápida. E isso se viu”, disse o treinador.

Recordista de gols no Campeonato Inglês, Salah era a grande esperança do Liverpool na final da Liga dos Campeões. Agora, carrega as expectativas do Egito de passar à próxima fase na Rússia. O treinador afirmou que pode surpreender. “Não vou negar que trabalhamos coisas especiais”, disse.

FICHA TÉCNICA

EGITO x URUGUAI

EGITO – El Hadary; Fathy, Samir, Hegazy e Abdel Shafy; Masry e Hamed; Trezeguet, Said e Sobhy; Salah. Técnico: Hector Cúper.

URUGUAI – Muslera; Varela, Godín, Giménez e Cáceres; Nández, Vecino, Bentancur e De Arrascaeta; Cavani e Luis Suárez. Técnico: Óscar Tabárez.

ÁRBITRO – Bjorn Kuipers (Fifa/Alemanha).

HORÁRIO – 9 horas (de Brasília).

LOCAL – Arena Ecaterimburgo, em Ecaterimburgo (Rússia).