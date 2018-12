Com Salah e Mané, Confederação Africana define indicados a prêmio do continente

A Confederação Africana de Futebol divulgou nesta sexta-feira a lista dos indicados para a Bola de Ouro Africana, o prêmio de melhor jogador do continente. Entre os favoritos está o egípcio Mohamed Salah, último vencedor do prêmio.

Outro forte candidato ao prêmio é o companheiro de Salah, no Liverpool, o senegalês Sadio Mané. O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, também é potencial candidato a levar a honraria. No ano passado, Salah levou a melhor, Mané ficou em segundo e Aubameyang, vencedor em 2015, obteve o terceiro posto.

Salah e Mané saem na frente na disputa em razão da boa fase vivida pelo time inglês. Eles foram vice-campeões da Liga dos Campeões, em maio, na final contra o Real Madrid. E no momento o Liverpool ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês. O que conta contra os dois jogadores foram as fracas campanhas de Egito e Senegal na Copa do Mundo da Rússia.

O trio integra uma lista de 34 jogadores divulgada pela Confederação Africana. Também aparecem na relação o argelino Riyad Mahrez (vencedor do prêmio em 2016), do Manchester City, o zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, e o meia Naby Keita, do Liverpool.

O prêmio, que será entregue em 8 de janeiro no Dacar, no Senegal, foi lançado em 1992. E já teve como premiados jogadores como George Weah, Abedi Pelé, Nwankwo Kanu e Samuel Eto’o.

Confira os indicados para o Melhor Jogador da África de 2018:

1.º – Abdelmoumene Djabou (Argélia/ES Setif)

2.º – Ahmed Gomaa (Egito/El Masry)

3.º – Ahmed Musa (Nigéria/Al-Nassr)

4.º – Alex Iwobi (Nigéria/Arsenal)

5.º – Andre Onana (Camarões/Ajax)

6.º – Anis Badri (Tunísia/Esperance)

7.º – Ayoub El Kaabi (Marrocos/Hebei China Fortune)

8.º – Ben Malango (Congo/TP Mazembe)

9.º – Denis Onyango (Uganda/Mamelodi Sundowns)

10.º – Fanev Andriatsima (Madagascar/Clermont Foot)

11.º – Franck Kom (Camarões/Esperance)

12.º – Jacinto Muondo Dala ‘Gelson’ (Angola/Primeiro de Agosto)

13.º – Hakim Ziyech (Marrocos/Ajax)

14.º – Idrissa Gueye (Senegal/Everton)

15.º – Ismail Haddad (Marrocos/Wydad Athletic Club)

16.º – Jean-Marc Makusu Mundele (Congo/AS Vita)

17.º – Kalidou Koulibaly (Senegal/Napoli)

18.º – Mahmoud Benhalib (Marrocos/Raja Club Athletic)

19.º – Mehdi Benatia (Marrocos/Juventus)

20.º – Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

21.º – Moussa Marega (Mali/Porto)

22.º – Naby Keita (Guiné/Liverpool)

23.º – Odion Ighalo (Nigéria/Changchun Yatai)

24.º – Percy Tau (África do Sul/Union Saint-Gilloise)

25.º – Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão/Arsenal)

26.º – Riyad Mahrez (Argélia/Manchester City)

27.º – Sadio Mané (Senegal/Liverpool)

28.º – Taha Khenissi (Tunísia/Esperance)

29.º – Thomas Partey (Gana/Atlético Madrid)

30.º – Wahbi Khazri (Tunísia/Saint-Étienne)

31.º – Walid Soliman (Egito/Ahly)

32.º – Wilfried Zaha (Costa do Marfim/Crystal Palace)

33.º – Yacine Brahimi (Argélia/Porto)

34.º – Youcef Belaili (Argélia/Esperance)